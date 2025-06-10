https://ria.ru/20250610/an-2-2021933727.html
Ми-8 вылетел на поиски Ан-2 в Якутии
Ми-8 вылетел на поиски Ан-2 в Якутии - РИА Новости, 10.06.2025
Ми-8 вылетел на поиски Ан-2 в Якутии
На поиски Ан-2, у которого в Якутии сработал аварийный радиомаяк, вылетел вертолет Ми-8, сообщили во вторник в Росавиации. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T09:06:00+03:00
2025-06-10T09:06:00+03:00
2025-06-10T09:06:00+03:00
происшествия
томпонский район
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
полярные авиалинии
ан-2
ми-8 амтш
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. На поиски Ан-2, у которого в Якутии сработал аварийный радиомаяк, вылетел вертолет Ми-8, сообщили во вторник в Росавиации. В Республике Саха (Якутия) Росавиация ведет поиски самолета Ан-2 авиакомпании "МиАн" (сертификат эксплуатанта на выполнение авиаработ). "На поиски пропавшего Ан-2 вылетело поисково-спасательное воздушное судно Росавиации – вертолет Ми-8 "Полярных авиалиний", - говорится в сообщении представителя ведомства. Самолет с регистрационным номером RA-81532 совершал полет в интересах охраны лесов в Томпонском районе.
https://ria.ru/20250610/an-2-2021931825.html
томпонский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, томпонский район, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), полярные авиалинии, ан-2, ми-8 амтш
Происшествия, Томпонский район, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Полярные авиалинии, Ан-2, Ми-8 АМТШ
Ми-8 вылетел на поиски Ан-2 в Якутии
Ми-8 вылетел на поиски Ан-2 в Якутии, у которого сработал радиомаяк