https://ria.ru/20250610/an-2-2021933727.html

Ми-8 вылетел на поиски Ан-2 в Якутии

Ми-8 вылетел на поиски Ан-2 в Якутии - РИА Новости, 10.06.2025

Ми-8 вылетел на поиски Ан-2 в Якутии

На поиски Ан-2, у которого в Якутии сработал аварийный радиомаяк, вылетел вертолет Ми-8, сообщили во вторник в Росавиации. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T09:06:00+03:00

2025-06-10T09:06:00+03:00

2025-06-10T09:06:00+03:00

происшествия

томпонский район

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

полярные авиалинии

ан-2

ми-8 амтш

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. На поиски Ан-2, у которого в Якутии сработал аварийный радиомаяк, вылетел вертолет Ми-8, сообщили во вторник в Росавиации. В Республике Саха (Якутия) Росавиация ведет поиски самолета Ан-2 авиакомпании "МиАн" (сертификат эксплуатанта на выполнение авиаработ). "На поиски пропавшего Ан-2 вылетело поисково-спасательное воздушное судно Росавиации – вертолет Ми-8 "Полярных авиалиний", - говорится в сообщении представителя ведомства. Самолет с регистрационным номером RA-81532 совершал полет в интересах охраны лесов в Томпонском районе.

https://ria.ru/20250610/an-2-2021931825.html

томпонский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, томпонский район, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), полярные авиалинии, ан-2, ми-8 амтш