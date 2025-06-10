https://ria.ru/20250610/an-2-2021931825.html

Ан-2, переставший выходить на связь в Якутии, отображается на радаре

Ан-2, переставший выходить на связь в Якутии, отображается на радаре - РИА Новости, 10.06.2025

Ан-2, переставший выходить на связь в Якутии, отображается на радаре

Пропавший у якутского поселка Хандыга самолет Ан-2 отображается на радаре, возможно, сломалась рация, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной службы... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T08:42:00+03:00

2025-06-10T08:42:00+03:00

2025-06-10T09:00:00+03:00

ан-2

происшествия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 10 июн - РИА Новости. Пропавший у якутского поселка Хандыга самолет Ан-2 отображается на радаре, возможно, сломалась рация, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной службы спасения."Радары показывают, что сам самолет есть, возможно, у них просто рация не отвечает. Наши спасатели не задействованы в поисках", - отметили в пресс-службе.Ранее глава минэкологии республики Евгений Перфильев сообщил РИА Новости, что Ан-2 АК "МиАН" подал сигнал бедствия в Якутии, на борту находятся два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны, на поиски вылетел борт "Полярных авиалиний".

https://ria.ru/20250606/pilot-2021413023.html

республика саха (якутия)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ан-2, происшествия, республика саха (якутия)