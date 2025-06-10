https://ria.ru/20250610/an-2-2021931825.html
Ан-2, переставший выходить на связь в Якутии, отображается на радаре
Ан-2, переставший выходить на связь в Якутии, отображается на радаре - РИА Новости, 10.06.2025
Ан-2, переставший выходить на связь в Якутии, отображается на радаре
Пропавший у якутского поселка Хандыга самолет Ан-2 отображается на радаре, возможно, сломалась рация, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной службы... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T08:42:00+03:00
2025-06-10T08:42:00+03:00
2025-06-10T09:00:00+03:00
ан-2
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 10 июн - РИА Новости. Пропавший у якутского поселка Хандыга самолет Ан-2 отображается на радаре, возможно, сломалась рация, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной службы спасения."Радары показывают, что сам самолет есть, возможно, у них просто рация не отвечает. Наши спасатели не задействованы в поисках", - отметили в пресс-службе.Ранее глава минэкологии республики Евгений Перфильев сообщил РИА Новости, что Ан-2 АК "МиАН" подал сигнал бедствия в Якутии, на борту находятся два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны, на поиски вылетел борт "Полярных авиалиний".
https://ria.ru/20250606/pilot-2021413023.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ан-2, происшествия, республика саха (якутия)
Ан-2, Происшествия, Республика Саха (Якутия)
Ан-2, переставший выходить на связь в Якутии, отображается на радаре
Ан-2, переставший выходить на связь у Хандыги в Якутии, отображается на радаре