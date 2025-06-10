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Ан-2, переставший выходить на связь в Якутии, отображается на радаре - РИА Новости, 10.06.2025
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08:42 10.06.2025 (обновлено: 09:00 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/an-2-2021931825.html
Ан-2, переставший выходить на связь в Якутии, отображается на радаре
Ан-2, переставший выходить на связь в Якутии, отображается на радаре - РИА Новости, 10.06.2025
Ан-2, переставший выходить на связь в Якутии, отображается на радаре
Пропавший у якутского поселка Хандыга самолет Ан-2 отображается на радаре, возможно, сломалась рация, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной службы... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T08:42:00+03:00
2025-06-10T09:00:00+03:00
ан-2
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 10 июн - РИА Новости. Пропавший у якутского поселка Хандыга самолет Ан-2 отображается на радаре, возможно, сломалась рация, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной службы спасения."Радары показывают, что сам самолет есть, возможно, у них просто рация не отвечает. Наши спасатели не задействованы в поисках", - отметили в пресс-службе.Ранее глава минэкологии республики Евгений Перфильев сообщил РИА Новости, что Ан-2 АК "МиАН" подал сигнал бедствия в Якутии, на борту находятся два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны, на поиски вылетел борт "Полярных авиалиний".
https://ria.ru/20250606/pilot-2021413023.html
республика саха (якутия)
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ан-2, происшествия, республика саха (якутия)
Ан-2, Происшествия, Республика Саха (Якутия)
Ан-2, переставший выходить на связь в Якутии, отображается на радаре

Ан-2, переставший выходить на связь у Хандыги в Якутии, отображается на радаре

© Flickr / DominikСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Flickr / Dominik
Самолет Ан-2. Архивное фото
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ЯКУТСК, 10 июн - РИА Новости. Пропавший у якутского поселка Хандыга самолет Ан-2 отображается на радаре, возможно, сломалась рация, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной службы спасения.
"Радары показывают, что сам самолет есть, возможно, у них просто рация не отвечает. Наши спасатели не задействованы в поисках", - отметили в пресс-службе.
Ранее глава минэкологии республики Евгений Перфильев сообщил РИА Новости, что Ан-2 АК "МиАН" подал сигнал бедствия в Якутии, на борту находятся два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны, на поиски вылетел борт "Полярных авиалиний".
Самолет Ан-24, выкатившийся за пределы ВПП в аэропорту Киренска - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Пилот Ан-2, упавшего в Саратовской области, находится в тяжелом состоянии
6 июня, 18:45
 
Ан-2ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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