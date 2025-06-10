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Шпион Киева, хотевший устроить диверсию в аэропорту Сухум, дал показания - РИА Новости, 10.06.2025
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12:11 10.06.2025 (обновлено: 12:33 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/abhazija-2021974536.html
Шпион Киева, хотевший устроить диверсию в аэропорту Сухум, дал показания
Шпион Киева, хотевший устроить диверсию в аэропорту Сухум, дал показания - РИА Новости, 10.06.2025
Шпион Киева, хотевший устроить диверсию в аэропорту Сухум, дал показания
Задержанный в Абхазии признался, что инициативно предложил украинскому куратору организовать подрыв на VIP-парковке аэропорта "Сухум", следует из видео,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:11:00+03:00
2025-06-10T12:33:00+03:00
россия
абхазия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Задержанный в Абхазии признался, что инициативно предложил украинскому куратору организовать подрыв на VIP-парковке аэропорта "Сухум", следует из видео, предоставленного ФСБ РФ. Ранее в спецслужбе сообщили, что во взаимодействии со Службой государственной безопасности Республики Абхазия (СГБ РАб) пресечена противоправная деятельность гражданина России. Установлено, что злоумышленник сотрудничал с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). "В марте 2025 в мессенджере Telegram со мной связался неизвестный он пояснил, что нашел меня в группах антивоенной и антироссийской направленности сети интернет и предложил совместно бороться с режимом. Я согласился и инициативно предложил ему организовать подрыв VIP-парковки в городе Cухум", - сказал задержанный на видео.
https://ria.ru/20250604/krym-2020871267.html
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Задержание гражданина России, планировавшего теракт в аэропорту Сухума
ФСБ показала видео задержания гражданина России, планировавшего теракт в аэропорту Сухума, он дал признательные показания
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россия, абхазия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины
Россия, Абхазия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины
Шпион Киева, хотевший устроить диверсию в аэропорту Сухум, дал показания

ФСБ: задержанный в Абхазии сам предложил СБУ взорвать VIP-парковку аэропорта

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Задержанный в Абхазии признался, что инициативно предложил украинскому куратору организовать подрыв на VIP-парковке аэропорта "Сухум", следует из видео, предоставленного ФСБ РФ.
Ранее в спецслужбе сообщили, что во взаимодействии со Службой государственной безопасности Республики Абхазия (СГБ РАб) пресечена противоправная деятельность гражданина России. Установлено, что злоумышленник сотрудничал с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).
"В марте 2025 в мессенджере Telegram со мной связался неизвестный он пояснил, что нашел меня в группах антивоенной и антироссийской направленности сети интернет и предложил совместно бороться с режимом. Я согласился и инициативно предложил ему организовать подрыв VIP-парковки в городе Cухум", - сказал задержанный на видео.
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Жителя Крыма, установившего камеру-наблюдения для СБУ, осудили за госизмену
4 июня, 15:12
 
РоссияАбхазияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны Украины
 
 
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