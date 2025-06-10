https://ria.ru/20250610/abhazija-2021974536.html

Шпион Киева, хотевший устроить диверсию в аэропорту Сухум, дал показания

Шпион Киева, хотевший устроить диверсию в аэропорту Сухум, дал показания - РИА Новости, 10.06.2025

Шпион Киева, хотевший устроить диверсию в аэропорту Сухум, дал показания

Задержанный в Абхазии признался, что инициативно предложил украинскому куратору организовать подрыв на VIP-парковке аэропорта "Сухум", следует из видео,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:11:00+03:00

2025-06-10T12:11:00+03:00

2025-06-10T12:33:00+03:00

россия

абхазия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Задержанный в Абхазии признался, что инициативно предложил украинскому куратору организовать подрыв на VIP-парковке аэропорта "Сухум", следует из видео, предоставленного ФСБ РФ. Ранее в спецслужбе сообщили, что во взаимодействии со Службой государственной безопасности Республики Абхазия (СГБ РАб) пресечена противоправная деятельность гражданина России. Установлено, что злоумышленник сотрудничал с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). "В марте 2025 в мессенджере Telegram со мной связался неизвестный он пояснил, что нашел меня в группах антивоенной и антироссийской направленности сети интернет и предложил совместно бороться с режимом. Я согласился и инициативно предложил ему организовать подрыв VIP-парковки в городе Cухум", - сказал задержанный на видео.

https://ria.ru/20250604/krym-2020871267.html

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Задержание гражданина России, планировавшего теракт в аэропорту Сухума ФСБ показала видео задержания гражданина России, планировавшего теракт в аэропорту Сухума, он дал признательные показания 2025-06-10T12:11 true PT2M03S

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россия, абхазия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины