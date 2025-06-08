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Журналист "Аль-Арабии" оценил намерения России в вопросе обменов с Украиной - РИА Новости, 08.06.2025
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13:34 08.06.2025 (обновлено: 13:47 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/zhurnalist-2021623370.html
Журналист "Аль-Арабии" оценил намерения России в вопросе обменов с Украиной
Журналист "Аль-Арабии" оценил намерения России в вопросе обменов с Украиной - РИА Новости, 08.06.2025
Журналист "Аль-Арабии" оценил намерения России в вопросе обменов с Украиной
Журналист телеканала "Аль-Арабия" Саад Сайех Ибрахим Халаф после осмотра рефрижератора с телами погибших солдат ВСУ отметил серьезный позитивный настрой России... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T13:34:00+03:00
2025-06-08T13:47:00+03:00
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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - РИА Новости. Журналист телеканала "Аль-Арабия" Саад Сайех Ибрахим Халаф после осмотра рефрижератора с телами погибших солдат ВСУ отметил серьезный позитивный настрой России в вопросах обмена с Киевом. "Видим, что фуры стоят, российская сторона привезла тела в Брянскую область… Мы видим, что российская сторона готова, видим, что российская сторона настроена в этом плане серьезно и положительно. И видим тоже с точки зрения нашей, что российская сторона разделяет гуманитарную сторону вопроса от политической и военной стороны вопроса. Это мы видели, мы в этом убедились сегодня", - сказал Халаф РИА Новости. Корреспондент подчеркнул, что еще предстоит выяснить, почему украинская сторона отказалась принять тела, но отметил правильность действий российских властей в их решении пригласить зарубежных журналистов убедиться в готовности Москвы выполнять договоренности по передаче тел. Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Мединский также сообщил, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что РФ в полной готовности к работе.
https://ria.ru/20250608/zhurnalistka-2021622827.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир мединский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Журналист "Аль-Арабии" оценил намерения России в вопросе обменов с Украиной

Журналист Халаф заявил о серьезном настрое РФ в вопросе обменов с Украиной

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналист телеканала "Аль-Арабия" ведет репортаж возле рефрижераторов с 1212 телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Журналист телеканала Аль-Арабия ведет репортаж возле рефрижераторов с 1212 телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Журналист телеканала "Аль-Арабия" ведет репортаж возле рефрижераторов с 1212 телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - РИА Новости. Журналист телеканала "Аль-Арабия" Саад Сайех Ибрахим Халаф после осмотра рефрижератора с телами погибших солдат ВСУ отметил серьезный позитивный настрой России в вопросах обмена с Киевом.
"Видим, что фуры стоят, российская сторона привезла тела в Брянскую область… Мы видим, что российская сторона готова, видим, что российская сторона настроена в этом плане серьезно и положительно. И видим тоже с точки зрения нашей, что российская сторона разделяет гуманитарную сторону вопроса от политической и военной стороны вопроса. Это мы видели, мы в этом убедились сегодня", - сказал Халаф РИА Новости.
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Нидерландская журналистка раскритиковала Киев за отказ принять тела военных
Вчера, 13:25
Корреспондент подчеркнул, что еще предстоит выяснить, почему украинская сторона отказалась принять тела, но отметил правильность действий российских властей в их решении пригласить зарубежных журналистов убедиться в готовности Москвы выполнять договоренности по передаче тел.
Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Мединский также сообщил, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что РФ в полной готовности к работе.
Осмотр рефрижераторов с телами солдат ВСУ иностранными журналистами в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ
Вчера, 10:39
 
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