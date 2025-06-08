https://ria.ru/20250608/zhurnalist-2021623370.html

Журналист "Аль-Арабии" оценил намерения России в вопросе обменов с Украиной

Журналист "Аль-Арабии" оценил намерения России в вопросе обменов с Украиной - РИА Новости, 08.06.2025

Журналист "Аль-Арабии" оценил намерения России в вопросе обменов с Украиной

Журналист телеканала "Аль-Арабия" Саад Сайех Ибрахим Халаф после осмотра рефрижератора с телами погибших солдат ВСУ отметил серьезный позитивный настрой России... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T13:34:00+03:00

2025-06-08T13:34:00+03:00

2025-06-08T13:47:00+03:00

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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - РИА Новости. Журналист телеканала "Аль-Арабия" Саад Сайех Ибрахим Халаф после осмотра рефрижератора с телами погибших солдат ВСУ отметил серьезный позитивный настрой России в вопросах обмена с Киевом. "Видим, что фуры стоят, российская сторона привезла тела в Брянскую область… Мы видим, что российская сторона готова, видим, что российская сторона настроена в этом плане серьезно и положительно. И видим тоже с точки зрения нашей, что российская сторона разделяет гуманитарную сторону вопроса от политической и военной стороны вопроса. Это мы видели, мы в этом убедились сегодня", - сказал Халаф РИА Новости. Корреспондент подчеркнул, что еще предстоит выяснить, почему украинская сторона отказалась принять тела, но отметил правильность действий российских властей в их решении пригласить зарубежных журналистов убедиться в готовности Москвы выполнять договоренности по передаче тел. Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Мединский также сообщил, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что РФ в полной готовности к работе.

https://ria.ru/20250608/zhurnalistka-2021622827.html

https://ria.ru/20250608/tela-2021604733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, москва, владимир мединский, вооруженные силы украины