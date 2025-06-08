Журналист "Аль-Арабии" оценил намерения России в вопросе обменов с Украиной
Журналист Халаф заявил о серьезном настрое РФ в вопросе обменов с Украиной
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналист телеканала "Аль-Арабия" ведет репортаж возле рефрижераторов с 1212 телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Журналист телеканала "Аль-Арабия" ведет репортаж возле рефрижераторов с 1212 телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - РИА Новости. Журналист телеканала "Аль-Арабия" Саад Сайех Ибрахим Халаф после осмотра рефрижератора с телами погибших солдат ВСУ отметил серьезный позитивный настрой России в вопросах обмена с Киевом.
"Видим, что фуры стоят, российская сторона привезла тела в Брянскую область… Мы видим, что российская сторона готова, видим, что российская сторона настроена в этом плане серьезно и положительно. И видим тоже с точки зрения нашей, что российская сторона разделяет гуманитарную сторону вопроса от политической и военной стороны вопроса. Это мы видели, мы в этом убедились сегодня", - сказал Халаф РИА Новости.
Корреспондент подчеркнул, что еще предстоит выяснить, почему украинская сторона отказалась принять тела, но отметил правильность действий российских властей в их решении пригласить зарубежных журналистов убедиться в готовности Москвы выполнять договоренности по передаче тел.
Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Мединский также сообщил, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что РФ в полной готовности к работе.