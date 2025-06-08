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Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ - РИА Новости, 08.06.2025
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Шоубиз
 
16:29 08.06.2025 (обновлено: 16:36 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/zhkkh-2021645947.html
Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ
Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ - РИА Новости, 08.06.2025
Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ
Мировой суд в Москве обязал Константина Хабенского погасить долги за коммунальные платежи, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T16:29:00+03:00
2025-06-08T16:36:00+03:00
шоубиз
жкх
москва
константин хабенский
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мировой суд в Москве обязал Константина Хабенского погасить долги за коммунальные платежи, сообщили РИА Новости в инстанции.&quot;Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию&quot;, — указано в материале.Взыскателем в документах значится столичный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.При этом в инстанции не уточнили сумму долга Хабенского и период неоплаты.Решение суда вступило в силу.
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жкх, москва, константин хабенский
Шоубиз, ЖКХ, Москва, Константин Хабенский
Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ

Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по оплате коммунальных услуг

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКонстантин Хабенский
Константин Хабенский - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Константин Хабенский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мировой суд в Москве обязал Константина Хабенского погасить долги за коммунальные платежи, сообщили РИА Новости в инстанции.
«

"Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", — указано в материале.

Взыскателем в документах значится столичный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.
При этом в инстанции не уточнили сумму долга Хабенского и период неоплаты.
Решение суда вступило в силу.
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ШоубизЖКХМоскваКонстантин Хабенский
 
 
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