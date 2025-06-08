https://ria.ru/20250608/zhkkh-2021645947.html

Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ

Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ - РИА Новости, 08.06.2025

Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ

Мировой суд в Москве обязал Константина Хабенского погасить долги за коммунальные платежи, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T16:29:00+03:00

2025-06-08T16:29:00+03:00

2025-06-08T16:36:00+03:00

шоубиз

жкх

москва

константин хабенский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980871_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_d9c3fb4ff5d75d73954d108d5697238c.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мировой суд в Москве обязал Константина Хабенского погасить долги за коммунальные платежи, сообщили РИА Новости в инстанции."Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", — указано в материале.Взыскателем в документах значится столичный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.При этом в инстанции не уточнили сумму долга Хабенского и период неоплаты.Решение суда вступило в силу.

https://ria.ru/20240919/habenskij-1973633493.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, москва, константин хабенский