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Приморец подарил машину яблок медвежатам-сиротам из Якутии - РИА Новости, 08.06.2025
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16:12 08.06.2025 (обновлено: 16:46 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/zhivotnye-2021643854.html
Приморец подарил машину яблок медвежатам-сиротам из Якутии
Приморец подарил машину яблок медвежатам-сиротам из Якутии - РИА Новости, 08.06.2025
Приморец подарил машину яблок медвежатам-сиротам из Якутии
Житель Приморья подарил машину яблок медвежатам-сиротам, которых привезли из Якутии в Центр реабилитации тигров и других редких животных (Центр "Тигр"),... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T16:12:00+03:00
2025-06-08T16:46:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — РИА Новости. Житель Приморья подарил машину яблок медвежатам-сиротам, которых привезли из Якутии в Центр реабилитации тигров и других редких животных (Центр "Тигр"), сообщило учреждение в своем Telegram-канале.&quot;Благодарим Виталия Козловского из поселка Синельниково Октябрьского района за помощь нашим медвежатам. &lt;...&gt; Малыши счастливы, даже есть возможность пока полежать на яблоках. Напоминают детишек, которые резвятся в бассейнах из шариков&quot;, — рассказали в центре.Пост сопроводили фото и видео. На кадрах ролика один из трех медвежат сначала распластался на яблоках, затем стал двигаться вперед, а после, словно домашний котенок, начал подбрасывать плоды, играя. Медвежат-сирот 14 мая обнаружили на свалке поселка Чернышевский в Якутии. На них нападали собаки, спасаясь, детеныши залезли на дерево. Неравнодушные жители доставили зверят на временную передержку в природный парк "Живые алмазы Якутии" в Мирном. Чтобы добраться до центра реабилитации в Приморье, медвежатам пришлось сначала преодолеть путь до Якутска, а затем авиакомпания "Якутия" доставила их во Владивосток. Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" создали в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Центр работает при поддержке некоторых организаций и на пожертвования частных лиц.
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Медвежата в Центре помощи диким животным "Тигр"
Медвежатам привезли яблоки в Центр помощи диким животным "Тигр". Малыши счастливы.
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Хорошие новости, Общество, Мирный, Якутск, Владивосток
Приморец подарил машину яблок медвежатам-сиротам из Якутии

Приморец подарил машину яблок медвежатам, доставленным из Якутии в Центр "Тигр"

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — РИА Новости. Житель Приморья подарил машину яблок медвежатам-сиротам, которых привезли из Якутии в Центр реабилитации тигров и других редких животных (Центр "Тигр"), сообщило учреждение в своем Telegram-канале.
«

"Благодарим Виталия Козловского из поселка Синельниково Октябрьского района за помощь нашим медвежатам. <...> Малыши счастливы, даже есть возможность пока полежать на яблоках. Напоминают детишек, которые резвятся в бассейнах из шариков", — рассказали в центре.

Пост сопроводили фото и видео. На кадрах ролика один из трех медвежат сначала распластался на яблоках, затем стал двигаться вперед, а после, словно домашний котенок, начал подбрасывать плоды, играя.
Медвежат-сирот 14 мая обнаружили на свалке поселка Чернышевский в Якутии. На них нападали собаки, спасаясь, детеныши залезли на дерево. Неравнодушные жители доставили зверят на временную передержку в природный парк "Живые алмазы Якутии" в Мирном. Чтобы добраться до центра реабилитации в Приморье, медвежатам пришлось сначала преодолеть путь до Якутска, а затем авиакомпания "Якутия" доставила их во Владивосток.
Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" создали в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Центр работает при поддержке некоторых организаций и на пожертвования частных лиц.
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