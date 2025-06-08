https://ria.ru/20250608/zhivotnye-2021643854.html

Приморец подарил машину яблок медвежатам-сиротам из Якутии

Приморец подарил машину яблок медвежатам-сиротам из Якутии - РИА Новости, 08.06.2025

Приморец подарил машину яблок медвежатам-сиротам из Якутии

Житель Приморья подарил машину яблок медвежатам-сиротам, которых привезли из Якутии в Центр реабилитации тигров и других редких животных (Центр "Тигр"),... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T16:12:00+03:00

2025-06-08T16:12:00+03:00

2025-06-08T16:46:00+03:00

хорошие новости

общество

мирный

якутск

владивосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021638422_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ae6d3cfe0b6f803dc3a3991bea11251.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — РИА Новости. Житель Приморья подарил машину яблок медвежатам-сиротам, которых привезли из Якутии в Центр реабилитации тигров и других редких животных (Центр "Тигр"), сообщило учреждение в своем Telegram-канале."Благодарим Виталия Козловского из поселка Синельниково Октябрьского района за помощь нашим медвежатам. <...> Малыши счастливы, даже есть возможность пока полежать на яблоках. Напоминают детишек, которые резвятся в бассейнах из шариков", — рассказали в центре.Пост сопроводили фото и видео. На кадрах ролика один из трех медвежат сначала распластался на яблоках, затем стал двигаться вперед, а после, словно домашний котенок, начал подбрасывать плоды, играя. Медвежат-сирот 14 мая обнаружили на свалке поселка Чернышевский в Якутии. На них нападали собаки, спасаясь, детеныши залезли на дерево. Неравнодушные жители доставили зверят на временную передержку в природный парк "Живые алмазы Якутии" в Мирном. Чтобы добраться до центра реабилитации в Приморье, медвежатам пришлось сначала преодолеть путь до Якутска, а затем авиакомпания "Якутия" доставила их во Владивосток. Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" создали в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Центр работает при поддержке некоторых организаций и на пожертвования частных лиц.

https://ria.ru/20250608/detenysh-2021637166.html

мирный

якутск

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Медвежата в Центре помощи диким животным "Тигр" Медвежатам привезли яблоки в Центр помощи диким животным "Тигр". Малыши счастливы. 2025-06-08T16:12 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мирный, якутск, владивосток