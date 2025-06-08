Рейтинг@Mail.ru
В Курской области мирный житель попал под удар беспилотника - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/zhitel-2021608625.html
В Курской области мирный житель попал под удар беспилотника
В Курской области мирный житель попал под удар беспилотника - РИА Новости, 08.06.2025
В Курской области мирный житель попал под удар беспилотника
Мирный житель попал под удар вражеского FPV-дрона в селе Карыж Глушковского района Курской области, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:05:00+03:00
2025-06-08T11:05:00+03:00
происшествия
глушковский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мирный житель попал под удар вражеского FPV-дрона в селе Карыж Глушковского района Курской области, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Очередные подлые атаки ВСУ. Вчера в селе Карыж Глушковского района мирный житель попал под удар FPV-дрона. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь. У 65-летнего мужчины минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения груди, живота и ног. В состоянии средней степени тяжести его доставляют в Курскую областную больницу", - написал он. Хинштейн пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и отметил, что курские врачи сделают для этого все возможное.
https://ria.ru/20250608/vsu-2021584548.html
глушковский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9843a3e7912bb910e5688bff4649cdcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, глушковский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Глушковский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области мирный житель попал под удар беспилотника

В Курской области мирный житель госпитализирован после удара украинского дрона

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мирный житель попал под удар вражеского FPV-дрона в селе Карыж Глушковского района Курской области, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Очередные подлые атаки ВСУ. Вчера в селе Карыж Глушковского района мирный житель попал под удар FPV-дрона. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь. У 65-летнего мужчины минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения груди, живота и ног. В состоянии средней степени тяжести его доставляют в Курскую областную больницу", - написал он.
Хинштейн пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и отметил, что курские врачи сделают для этого все возможное.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
ВСУ сделали себе ночлег из алтарей курских храмов, заявила очевидица
Вчера, 04:31
 
ПроисшествияГлушковский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала