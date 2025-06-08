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В Курской области мирный житель попал под удар беспилотника
В Курской области мирный житель попал под удар беспилотника - РИА Новости, 08.06.2025
В Курской области мирный житель попал под удар беспилотника
Мирный житель попал под удар вражеского FPV-дрона в селе Карыж Глушковского района Курской области, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:05:00+03:00
2025-06-08T11:05:00+03:00
2025-06-08T11:05:00+03:00
происшествия
глушковский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мирный житель попал под удар вражеского FPV-дрона в селе Карыж Глушковского района Курской области, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Очередные подлые атаки ВСУ. Вчера в селе Карыж Глушковского района мирный житель попал под удар FPV-дрона. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь. У 65-летнего мужчины минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения груди, живота и ног. В состоянии средней степени тяжести его доставляют в Курскую областную больницу", - написал он. Хинштейн пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и отметил, что курские врачи сделают для этого все возможное.
https://ria.ru/20250608/vsu-2021584548.html
глушковский район
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, глушковский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Глушковский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области мирный житель попал под удар беспилотника
В Курской области мирный житель госпитализирован после удара украинского дрона