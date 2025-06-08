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Зеленский обрушился на США с дерзким упреком
Зеленский обрушился на США с дерзким упреком - РИА Новости, 08.06.2025
Зеленский обрушился на США с дерзким упреком
Владимир Зеленский пожаловался, что Украина надеялась получить от США 20 тысяч ракет для систем ПВО, однако власти США решили перенаправить их американским... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T19:40:00+03:00
2025-06-08T19:40:00+03:00
2025-06-08T19:53:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался, что Украина надеялась получить от США 20 тысяч ракет для систем ПВО, однако власти США решили перенаправить их американским силам на Ближнем Востоке."Мы рассчитывали на эти 20 000 ракет. Сегодня утром мой министр обороны сказал мне, что Соединенные Штаты перебросили их на Ближний Восток", — посетовал глава киевского режима в интервью американскому телеканалу ABC News.Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Белый дом решил перенаправить взрыватели для ракетных систем ПВО, изначально предназначавшиеся для Украины, на нужды своих сил на Ближнем Востоке.На этой неделе глава Пентагона Пит Хегсет впервые проигнорировал встречу контактной группы по Украине, при этом ранее он заявлял, что европейские союзники должны взять на себя подавляющую часть будущей военной помощи Киеву, а приоритетным театром военных действий для США назвал западную часть Тихого океана.
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в мире, украина, сша, ближний восток, владимир зеленский, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Ближний Восток, Владимир Зеленский, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Зеленский обрушился на США с дерзким упреком
Зеленский пожаловался, что США отправили обещанные ему ракеты на Ближний Восток