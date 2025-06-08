Рейтинг@Mail.ru
Зеленский обрушился на США с дерзким упреком - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 08.06.2025 (обновлено: 19:53 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/zelenskiy-2021663194.html
Зеленский обрушился на США с дерзким упреком
Зеленский обрушился на США с дерзким упреком - РИА Новости, 08.06.2025
Зеленский обрушился на США с дерзким упреком
Владимир Зеленский пожаловался, что Украина надеялась получить от США 20 тысяч ракет для систем ПВО, однако власти США решили перенаправить их американским... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T19:40:00+03:00
2025-06-08T19:53:00+03:00
в мире
украина
сша
ближний восток
владимир зеленский
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200951_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_d328a1cefe75e9821db7e9255084ae1c.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался, что Украина надеялась получить от США 20 тысяч ракет для систем ПВО, однако власти США решили перенаправить их американским силам на Ближнем Востоке."Мы рассчитывали на эти 20 000 ракет. Сегодня утром мой министр обороны сказал мне, что Соединенные Штаты перебросили их на Ближний Восток", — посетовал глава киевского режима в интервью американскому телеканалу ABC News.Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Белый дом решил перенаправить взрыватели для ракетных систем ПВО, изначально предназначавшиеся для Украины, на нужды своих сил на Ближнем Востоке.На этой неделе глава Пентагона Пит Хегсет впервые проигнорировал встречу контактной группы по Украине, при этом ранее он заявлял, что европейские союзники должны взять на себя подавляющую часть будущей военной помощи Киеву, а приоритетным театром военных действий для США назвал западную часть Тихого океана.
https://ria.ru/20250608/ukraina-2021662410.html
украина
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200951_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_a301d0e2aa009208999bc1e1ced0336f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, ближний восток, владимир зеленский, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Ближний Восток, Владимир Зеленский, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Зеленский обрушился на США с дерзким упреком

Зеленский пожаловался, что США отправили обещанные ему ракеты на Ближний Восток

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался, что Украина надеялась получить от США 20 тысяч ракет для систем ПВО, однако власти США решили перенаправить их американским силам на Ближнем Востоке.
"Мы рассчитывали на эти 20 000 ракет. Сегодня утром мой министр обороны сказал мне, что Соединенные Штаты перебросили их на Ближний Восток", — посетовал глава киевского режима в интервью американскому телеканалу ABC News.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Белый дом решил перенаправить взрыватели для ракетных систем ПВО, изначально предназначавшиеся для Украины, на нужды своих сил на Ближнем Востоке.
На этой неделе глава Пентагона Пит Хегсет впервые проигнорировал встречу контактной группы по Украине, при этом ранее он заявлял, что европейские союзники должны взять на себя подавляющую часть будущей военной помощи Киеву, а приоритетным театром военных действий для США назвал западную часть Тихого океана.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Захарова напомнила Зеленскому, что Киев до сих пор не забрал 6 тысяч тел
Вчера, 19:42
 
В миреУкраинаСШАБлижний ВостокВладимир ЗеленскийПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала