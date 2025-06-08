https://ria.ru/20250608/zelenskiy-2021663194.html

Зеленский обрушился на США с дерзким упреком

Зеленский обрушился на США с дерзким упреком - РИА Новости, 08.06.2025

Зеленский обрушился на США с дерзким упреком

Владимир Зеленский пожаловался, что Украина надеялась получить от США 20 тысяч ракет для систем ПВО, однако власти США решили перенаправить их американским... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T19:40:00+03:00

2025-06-08T19:40:00+03:00

2025-06-08T19:53:00+03:00

в мире

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владимир зеленский

пит хегсет

министерство обороны сша

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался, что Украина надеялась получить от США 20 тысяч ракет для систем ПВО, однако власти США решили перенаправить их американским силам на Ближнем Востоке."Мы рассчитывали на эти 20 000 ракет. Сегодня утром мой министр обороны сказал мне, что Соединенные Штаты перебросили их на Ближний Восток", — посетовал глава киевского режима в интервью американскому телеканалу ABC News.Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Белый дом решил перенаправить взрыватели для ракетных систем ПВО, изначально предназначавшиеся для Украины, на нужды своих сил на Ближнем Востоке.На этой неделе глава Пентагона Пит Хегсет впервые проигнорировал встречу контактной группы по Украине, при этом ранее он заявлял, что европейские союзники должны взять на себя подавляющую часть будущей военной помощи Киеву, а приоритетным театром военных действий для США назвал западную часть Тихого океана.

https://ria.ru/20250608/ukraina-2021662410.html

украина

сша

ближний восток

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в мире, украина, сша, ближний восток, владимир зеленский, пит хегсет, министерство обороны сша