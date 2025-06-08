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На Западе раскрыли истинную причину отказа Зеленского забрать тела боевиков
На Западе раскрыли истинную причину отказа Зеленского забрать тела боевиков - РИА Новости, 08.06.2025
На Западе раскрыли истинную причину отказа Зеленского забрать тела боевиков
Отказ Владимира Зеленского забирать тела убитых боевиков связан с тем, что он скрывал настоящее число погибших в конфликте, заявил кипрский журналист Алекс... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T13:34:00+03:00
2025-06-08T13:34:00+03:00
2025-06-08T13:46:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского забирать тела убитых боевиков связан с тем, что он скрывал настоящее число погибших в конфликте, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х."(Количество убитых. — Прим. Ред.) ставит под сомнение заявление Зеленского, сделанное в феврале 2025 года", — написал он.Тогда глава киевского режима в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что потерли со стороны Украины якобы составили 45,1 тысячи человек за все время конфликта.В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.В субботу Минобороны сообщило, что передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись. Глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский призвал украинскую сторону четко соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности. Он также призвал Украину забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески предать их земле.В воскресенье представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что есть сигналы о том, что процесс передачи тел будет якобы перенесен на следующую неделю. Российская сторона ждет уведомления по специальному каналу, добавил он.
https://ria.ru/20250608/ukraina-2021595125.html
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Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Александр Фомин, Стамбул, Украина, В мире, Россия, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
На Западе раскрыли истинную причину отказа Зеленского забрать тела боевиков
Журналист Христофору: Зеленский отказался забирать тела из-за своей лжи