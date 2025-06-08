https://ria.ru/20250608/zelenskiy-2021586396.html
"Ждут в холодильниках": решение Зеленского по телам вызвало шок на Западе
"Ждут в холодильниках": решение Зеленского по телам вызвало шок на Западе - РИА Новости, 08.06.2025
"Ждут в холодильниках": решение Зеленского по телам вызвало шок на Западе
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал решение Владимира Зеленского не забирать тела украинских военных — соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T05:10:00+03:00
2025-06-08T05:10:00+03:00
2025-06-08T05:10:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир зеленский
чей боуз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014321889_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5eb1e4cc9623d677d3faeb9df74ea45b.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал решение Владимира Зеленского не забирать тела украинских военных — соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х."Более шести тысяч человек, которых этот диктатор послал на смерть, ждут в российских холодильниках на границе. Этот четырехкратный уклонист, коррумпированный мошенник отказывается принять их, лишая их семьи частички достоинства в своей войне за самосохранение и прибыль", — написал Боуз.В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.В субботу Минобороны сообщило, что передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись. Замглавы ведомства Александр Фомин отметил, что Россия до сих пор не получила согласия Украины на передачу тел военных ВСУ. Глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский призвал украинскую сторону четко соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности. Он также призвал Украину забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески предать их земле.
https://ria.ru/20250608/pobeda-2021583387.html
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021575588.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014321889_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_e3e72ff3079f9b083c99a3112895f896.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир зеленский, чей боуз, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины
"Ждут в холодильниках": решение Зеленского по телам вызвало шок на Западе
Журналист Боуз: Зеленский, отказавшись принять тела, лишил украинцев чести