https://ria.ru/20250608/zelenskiy-2021586396.html

"Ждут в холодильниках": решение Зеленского по телам вызвало шок на Западе

"Ждут в холодильниках": решение Зеленского по телам вызвало шок на Западе - РИА Новости, 08.06.2025

"Ждут в холодильниках": решение Зеленского по телам вызвало шок на Западе

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал решение Владимира Зеленского не забирать тела украинских военных — соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T05:10:00+03:00

2025-06-08T05:10:00+03:00

2025-06-08T05:10:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал решение Владимира Зеленского не забирать тела украинских военных — соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х."Более шести тысяч человек, которых этот диктатор послал на смерть, ждут в российских холодильниках на границе. Этот четырехкратный уклонист, коррумпированный мошенник отказывается принять их, лишая их семьи частички достоинства в своей войне за самосохранение и прибыль", — написал Боуз.В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.В субботу Минобороны сообщило, что передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись. Замглавы ведомства Александр Фомин отметил, что Россия до сих пор не получила согласия Украины на передачу тел военных ВСУ. Глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский призвал украинскую сторону четко соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности. Он также призвал Украину забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески предать их земле.

https://ria.ru/20250608/pobeda-2021583387.html

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