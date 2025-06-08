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В Киеве раскрыли жуткую причину отказа Зеленского забирать тела боевиков - РИА Новости, 08.06.2025
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01:57 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/zelenskiy-2021579857.html
В Киеве раскрыли жуткую причину отказа Зеленского забирать тела боевиков
В Киеве раскрыли жуткую причину отказа Зеленского забирать тела боевиков - РИА Новости, 08.06.2025
В Киеве раскрыли жуткую причину отказа Зеленского забирать тела боевиков
Отказ украинской власти забирать тела погибших боевиков ВСУ дает понять, что Владимир Зеленский действует безумно, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T01:57:00+03:00
2025-06-08T01:57:00+03:00
в мире
киев
украина
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Отказ украинской власти забирать тела погибших боевиков ВСУ дает понять, что Владимир Зеленский действует безумно, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Происходят, на мой взгляд, совершенно безумные, не содержащие никаких источников разума события. &lt;…&gt; Зеленскому придется это объяснять", — сказал он.По словам Соскина, у такого поступка со стороны киевского режима может иметь очень серьезные последствия для ситуации внутри Украины, когда люди поймут, что не смогут получить тела своих родственников."Это преступление. Как это еще можно назвать?" — задался вопросом Соскин.В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.В субботу Минобороны сообщило, что передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись. Замглавы ведомства Александр Фомин отметил, что Россия до сих пор не получила согласия Украины на передачу тел военных ВСУ. Глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский призвал украинскую сторону четко соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности. Он также призвал Украину забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески предать их земле.
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021575588.html
https://ria.ru/20250606/dmitruk-2021318965.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
В Киеве раскрыли жуткую причину отказа Зеленского забирать тела боевиков

Соскин: Зеленский действует безумно, отказываясь забирать тела погибших

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Отказ украинской власти забирать тела погибших боевиков ВСУ дает понять, что Владимир Зеленский действует безумно, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«
"Происходят, на мой взгляд, совершенно безумные, не содержащие никаких источников разума события. <…> Зеленскому придется это объяснять", — сказал он.
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По словам Соскина, у такого поступка со стороны киевского режима может иметь очень серьезные последствия для ситуации внутри Украины, когда люди поймут, что не смогут получить тела своих родственников.
"Это преступление. Как это еще можно назвать?" — задался вопросом Соскин.
В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.
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Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
В субботу Минобороны сообщило, что передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись. Замглавы ведомства Александр Фомин отметил, что Россия до сих пор не получила согласия Украины на передачу тел военных ВСУ. Глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский призвал украинскую сторону четко соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности. Он также призвал Украину забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески предать их земле.
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