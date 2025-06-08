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В Подмосковье устраняют затопление на участке Пироговского шоссе
В Подмосковье устраняют затопление на участке Пироговского шоссе - РИА Новости, 08.06.2025
В Подмосковье устраняют затопление на участке Пироговского шоссе
Затопление на участке Пироговского шоссе в Подмосковье ликвидируют в течение часа, транспорт работает штатно, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T19:43:00+03:00
2025-06-08T19:43:00+03:00
2025-06-08T20:04:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Затопление на участке Пироговского шоссе в Подмосковье ликвидируют в течение часа, транспорт работает штатно, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области."На данном участке (Пироговского шоссе - ред.) установлена мотопомпа для откачки воды, в течение часа подтопление с проезжей части будет ликвидировано", - рассказали в пресс-службе ведомства.Как рассказали в минтрансе региона, общественный транспорт Подмосковья работает в штатном режиме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), погода, общество
Московская область (Подмосковье), Погода, Общество
В Подмосковье устраняют затопление на участке Пироговского шоссе
Минтранс Подмосковье: затопление на Пироговском шоссе устранят в течение часа