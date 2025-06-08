Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье устраняют затопление на участке Пироговского шоссе - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 08.06.2025 (обновлено: 20:04 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/zatoplenie-2021662697.html
В Подмосковье устраняют затопление на участке Пироговского шоссе
В Подмосковье устраняют затопление на участке Пироговского шоссе - РИА Новости, 08.06.2025
В Подмосковье устраняют затопление на участке Пироговского шоссе
Затопление на участке Пироговского шоссе в Подмосковье ликвидируют в течение часа, транспорт работает штатно, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T19:43:00+03:00
2025-06-08T20:04:00+03:00
московская область (подмосковье)
погода
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94669/43/946694374_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_c18664f19166093ea932674c94c198d5.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Затопление на участке Пироговского шоссе в Подмосковье ликвидируют в течение часа, транспорт работает штатно, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области."На данном участке (Пироговского шоссе - ред.) установлена мотопомпа для откачки воды, в течение часа подтопление с проезжей части будет ликвидировано", - рассказали в пресс-службе ведомства.Как рассказали в минтрансе региона, общественный транспорт Подмосковья работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20250608/aeroport-2021656716.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94669/43/946694374_119:0:2786:2000_1920x0_80_0_0_b711fe16af0479ab7ee9ddc3331592fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), погода, общество
Московская область (Подмосковье), Погода, Общество
В Подмосковье устраняют затопление на участке Пироговского шоссе

Минтранс Подмосковье: затопление на Пироговском шоссе устранят в течение часа

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПоследствия сильного дождя в Москве
Последствия сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Последствия сильного дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Затопление на участке Пироговского шоссе в Подмосковье ликвидируют в течение часа, транспорт работает штатно, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«
"На данном участке (Пироговского шоссе - ред.) установлена мотопомпа для откачки воды, в течение часа подтопление с проезжей части будет ликвидировано", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Как рассказали в минтрансе региона, общественный транспорт Подмосковья работает в штатном режиме.
Подтопление терминала из-за ливня в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Во Внуково из-за ливня произошло подтопление терминала
Вчера, 18:36
 
Московская область (Подмосковье)ПогодаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала