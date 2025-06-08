https://ria.ru/20250608/zatoplenie-2021662697.html

В Подмосковье устраняют затопление на участке Пироговского шоссе

В Подмосковье устраняют затопление на участке Пироговского шоссе - РИА Новости, 08.06.2025

В Подмосковье устраняют затопление на участке Пироговского шоссе

Затопление на участке Пироговского шоссе в Подмосковье ликвидируют в течение часа, транспорт работает штатно, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T19:43:00+03:00

2025-06-08T19:43:00+03:00

2025-06-08T20:04:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Затопление на участке Пироговского шоссе в Подмосковье ликвидируют в течение часа, транспорт работает штатно, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области."На данном участке (Пироговского шоссе - ред.) установлена мотопомпа для откачки воды, в течение часа подтопление с проезжей части будет ликвидировано", - рассказали в пресс-службе ведомства.Как рассказали в минтрансе региона, общественный транспорт Подмосковья работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20250608/aeroport-2021656716.html

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Наталья Макарова

московская область (подмосковье), погода, общество