https://ria.ru/20250608/zarya-2021619580.html
ВС России водрузили флаг России в освобожденной Заре в ДНР
ВС России водрузили флаг России в освобожденной Заре в ДНР - РИА Новости, 08.06.2025
ВС России водрузили флаг России в освобожденной Заре в ДНР
Подразделения "Южной" группировки российских войск водрузили флаг России над самым западным зданием населенного пункта Заря Донецкой Народной Республики,... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T12:35:00+03:00
2025-06-08T12:35:00+03:00
2025-06-08T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021619914_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_9fdb423515375e5596823b2705831b0d.png
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск водрузили флаг России над самым западным зданием населенного пункта Заря Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ."Бойцы 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск водрузили флаг над самым западным зданием населенного пункта Заря Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что уничтожить укреплённые позиции, оборонительные сооружения и огневые средства ВСУ удалось благодаря скоординированной работе штурмовых групп, артиллерийских расчётов и операторов дронов."После подавления основных очагов сопротивления военнослужащие провели зачистку территории и установили полный контроль над населённым пунктом, уничтожив значительное количество личного состава и техники противника", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20250608/bpla-2021616047.html
https://ria.ru/20250608/minoborony-2021611937.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021619914_0:0:481:360_1920x0_80_0_0_c9a6f9e6bb862682b21baa2a16af33a6.png
Водружение флага над самым западным зданием освобожденного населенного пункта Заря в ДНР
Бойцы 10-го гвардейского танкового полка группировки войск "Юг" водрузили флаг над самым западным зданием освобожденного населенного пункта Заря в ДНР, сообщили в Минобороны России, предоставив кадры с места событий
2025-06-08T12:35
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России водрузили флаг России в освобожденной Заре в ДНР
Минобороны: российские военные водрузили флаг России в освобожденной Заре в ДНР