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ВС России водрузили флаг России в освобожденной Заре в ДНР - РИА Новости, 08.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 08.06.2025 (обновлено: 13:03 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/zarya-2021619580.html
ВС России водрузили флаг России в освобожденной Заре в ДНР
ВС России водрузили флаг России в освобожденной Заре в ДНР - РИА Новости, 08.06.2025
ВС России водрузили флаг России в освобожденной Заре в ДНР
Подразделения "Южной" группировки российских войск водрузили флаг России над самым западным зданием населенного пункта Заря Донецкой Народной Республики,... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T12:35:00+03:00
2025-06-08T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск водрузили флаг России над самым западным зданием населенного пункта Заря Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ."Бойцы 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск водрузили флаг над самым западным зданием населенного пункта Заря Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что уничтожить укреплённые позиции, оборонительные сооружения и огневые средства ВСУ удалось благодаря скоординированной работе штурмовых групп, артиллерийских расчётов и операторов дронов."После подавления основных очагов сопротивления военнослужащие провели зачистку территории и установили полный контроль над населённым пунктом, уничтожив значительное количество личного состава и техники противника", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20250608/bpla-2021616047.html
https://ria.ru/20250608/minoborony-2021611937.html
россия
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Водружение флага над самым западным зданием освобожденного населенного пункта Заря в ДНР
Бойцы 10-го гвардейского танкового полка группировки войск "Юг" водрузили флаг над самым западным зданием освобожденного населенного пункта Заря в ДНР, сообщили в Минобороны России, предоставив кадры с места событий
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России водрузили флаг России в освобожденной Заре в ДНР

Минобороны: российские военные водрузили флаг России в освобожденной Заре в ДНР

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск водрузили флаг России над самым западным зданием населенного пункта Заря Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.
"Бойцы 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск водрузили флаг над самым западным зданием населенного пункта Заря Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Боец отряда Шторм об освобождении населенного пункта Заря в ДНР - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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В ведомстве отметили, что уничтожить укреплённые позиции, оборонительные сооружения и огневые средства ВСУ удалось благодаря скоординированной работе штурмовых групп, артиллерийских расчётов и операторов дронов.
"После подавления основных очагов сопротивления военнослужащие провели зачистку территории и установили полный контроль над населённым пунктом, уничтожив значительное количество личного состава и техники противника", - добавили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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