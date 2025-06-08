https://ria.ru/20250608/zarya-2021619580.html

ВС России водрузили флаг России в освобожденной Заре в ДНР

ВС России водрузили флаг России в освобожденной Заре в ДНР - РИА Новости, 08.06.2025

ВС России водрузили флаг России в освобожденной Заре в ДНР

Подразделения "Южной" группировки российских войск водрузили флаг России над самым западным зданием населенного пункта Заря Донецкой Народной Республики,... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T12:35:00+03:00

2025-06-08T12:35:00+03:00

2025-06-08T13:03:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск водрузили флаг России над самым западным зданием населенного пункта Заря Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ."Бойцы 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск водрузили флаг над самым западным зданием населенного пункта Заря Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что уничтожить укреплённые позиции, оборонительные сооружения и огневые средства ВСУ удалось благодаря скоординированной работе штурмовых групп, артиллерийских расчётов и операторов дронов."После подавления основных очагов сопротивления военнослужащие провели зачистку территории и установили полный контроль над населённым пунктом, уничтожив значительное количество личного состава и техники противника", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20250608/bpla-2021616047.html

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россия

донецкая народная республика

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Водружение флага над самым западным зданием освобожденного населенного пункта Заря в ДНР Бойцы 10-го гвардейского танкового полка группировки войск "Юг" водрузили флаг над самым западным зданием освобожденного населенного пункта Заря в ДНР, сообщили в Минобороны России, предоставив кадры с места событий 2025-06-08T12:35 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика