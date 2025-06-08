https://ria.ru/20250608/zarya-2021614530.html

Российский офицер рассказал подробности освобождения Зари в ДНР

Российский офицер рассказал подробности освобождения Зари в ДНР - РИА Новости, 08.06.2025

Российский офицер рассказал подробности освобождения Зари в ДНР

Служащие националистического батальона "Азов"* и иностранные наемники ликвидированы при освобождении населенного пункта Заря (ДНР) сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:48:00+03:00

2025-06-08T11:48:00+03:00

2025-06-08T11:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_c8622b174e39883535d158723ea78f4e.jpg

ДОНЕЦК, июн - РИА Новости. Служащие националистического батальона "Азов"* и иностранные наемники ликвидированы при освобождении населенного пункта Заря (ДНР) сообщил РИА Новости командир отряда "Шторм" 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Искандер"."Населенный пункт Заря был укреплен хорошо. У нас в трофеях есть и шевроны "Азова". Наемники там, соответственно, тоже (есть в числе ликвидированных – ред.), судя по лицам", – сказал "Искандер".Также, по его словам, судя по шевронам и экипировке на телах солдат противника в освобожденном населенном пункте, там были как подготовленные отряды из штурмовых бригад, так и слабо обученная тероборона ВСУ.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Заря, ВСУ потеряли до 170 военнослужащих.В декабре 2024 Минобороны сообщало об освобождении другого населенного пункта с таким же названием – Заря. Освобожденный сегодня населенный пункт находится под Константиновкой, а в декабре под контроль была взята Заря в районе Курахово.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250608/minoborony-2021611937.html

https://ria.ru/20250608/tramp-2021610960.html

донецкая народная республика

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика