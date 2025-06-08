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Российский офицер рассказал подробности освобождения Зари в ДНР - РИА Новости, 08.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 08.06.2025 (обновлено: 11:49 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/zarya-2021614530.html
Российский офицер рассказал подробности освобождения Зари в ДНР
Российский офицер рассказал подробности освобождения Зари в ДНР - РИА Новости, 08.06.2025
Российский офицер рассказал подробности освобождения Зари в ДНР
Служащие националистического батальона "Азов"* и иностранные наемники ликвидированы при освобождении населенного пункта Заря (ДНР) сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:48:00+03:00
2025-06-08T11:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, июн - РИА Новости. Служащие националистического батальона "Азов"* и иностранные наемники ликвидированы при освобождении населенного пункта Заря (ДНР) сообщил РИА Новости командир отряда "Шторм" 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Искандер"."Населенный пункт Заря был укреплен хорошо. У нас в трофеях есть и шевроны "Азова". Наемники там, соответственно, тоже (есть в числе ликвидированных – ред.), судя по лицам", – сказал "Искандер".Также, по его словам, судя по шевронам и экипировке на телах солдат противника в освобожденном населенном пункте, там были как подготовленные отряды из штурмовых бригад, так и слабо обученная тероборона ВСУ.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Заря, ВСУ потеряли до 170 военнослужащих.В декабре 2024 Минобороны сообщало об освобождении другого населенного пункта с таким же названием – Заря. Освобожденный сегодня населенный пункт находится под Константиновкой, а в декабре под контроль была взята Заря в районе Курахово.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250608/minoborony-2021611937.html
https://ria.ru/20250608/tramp-2021610960.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
Российский офицер рассказал подробности освобождения Зари в ДНР

При освобождении Зари в ДНР ликвидированы националисты "Азова" и наемники

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, июн - РИА Новости. Служащие националистического батальона "Азов"* и иностранные наемники ликвидированы при освобождении населенного пункта Заря (ДНР) сообщил РИА Новости командир отряда "Шторм" 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Искандер".
«
"Населенный пункт Заря был укреплен хорошо. У нас в трофеях есть и шевроны "Азова". Наемники там, соответственно, тоже (есть в числе ликвидированных – ред.), судя по лицам", – сказал "Искандер".
Также, по его словам, судя по шевронам и экипировке на телах солдат противника в освобожденном населенном пункте, там были как подготовленные отряды из штурмовых бригад, так и слабо обученная тероборона ВСУ.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
ВС России начали наступление на территории Днепропетровской области
Вчера, 11:32
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Заря, ВСУ потеряли до 170 военнослужащих.
В декабре 2024 Минобороны сообщало об освобождении другого населенного пункта с таким же названием – Заря. Освобожденный сегодня населенный пункт находится под Константиновкой, а в декабре под контроль была взята Заря в районе Курахово.
* Террористическая организация, запрещена в России
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
"Отключить Украину". СМИ раскрыли, почему поссорились Маск и Трамп
Вчера, 11:25
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная Республика
 
 
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