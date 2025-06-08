https://ria.ru/20250608/zarya-2021611832.html

ВС России освободили Зарю в ДНР

ВС России освободили Зарю в ДНР - РИА Новости, 08.06.2025

ВС России освободили Зарю в ДНР

"Южная" группировка войск освободила населенный пункт Заря, ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:31:00+03:00

2025-06-08T11:31:00+03:00

2025-06-08T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Заря, ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Свято-Покровское, Звановка, Часов Яр, Северск, Пазено, Миньковка, Краматорск, Приволье, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

россия

донецкая народная республика

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика