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ВС России освободили Зарю в ДНР
ВС России освободили Зарю в ДНР - РИА Новости, 08.06.2025
ВС России освободили Зарю в ДНР
"Южная" группировка войск освободила населенный пункт Заря, ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:31:00+03:00
2025-06-08T11:31:00+03:00
2025-06-08T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Заря, ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Свято-Покровское, Звановка, Часов Яр, Северск, Пазено, Миньковка, Краматорск, Приволье, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили Зарю в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении Зари в ДНР