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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 08.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 170 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:37:00+03:00
2025-06-08T11:37:00+03:00
2025-06-08T11:45:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что противник потерял, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Также были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20250608/tela-2021610211.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
ВСУ потеряли более 170 военных в зоне действия группировки войск "Юг"