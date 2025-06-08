https://ria.ru/20250608/yug-2021612561.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 08.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 170 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:37:00+03:00

2025-06-08T11:37:00+03:00

2025-06-08T11:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что противник потерял, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Также были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250608/tela-2021610211.html

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Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины