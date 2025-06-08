Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сделали себе ночлег из алтарей курских храмов, заявила очевидица - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:31 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/vsu-2021584548.html
ВСУ сделали себе ночлег из алтарей курских храмов, заявила очевидица
ВСУ сделали себе ночлег из алтарей курских храмов, заявила очевидица - РИА Новости, 08.06.2025
ВСУ сделали себе ночлег из алтарей курских храмов, заявила очевидица
Украинские военнослужащие ночевали в алтаре храма Иоана Предтечи в селе Махновка Суджанского района Курской области, а также справляли там нужду и распивали... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T04:31:00+03:00
2025-06-08T04:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджанский район
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
КУРСК, 8 июн — РИА Новости. Украинские военнослужащие ночевали в алтаре храма Иоана Предтечи в селе Махновка Суджанского района Курской области, а также справляли там нужду и распивали спиртные напитки, рассказала РИА Новости местная жительница Ирина, пережившая оккупацию. "Там творилось не бог весть что. И спали, и пили, и курили, и что только здесь не делалось. Тут такое было, просто не передать. У меня душа обливалась кровью за свой храм, за свою святыню", — рассказала Ирина. На видеосъёмке РИА Новости из храма видно, что церковный ковёр был использован для обустройства спального места в алтарной части храма.
https://ria.ru/20250608/vsu-2021578184.html
суджанский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
суджанский район, курская область
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область
ВСУ сделали себе ночлег из алтарей курских храмов, заявила очевидица

ВСУ ночевали в алтаре храма в селе Суджанского района Курскойй области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 8 июн — РИА Новости. Украинские военнослужащие ночевали в алтаре храма Иоана Предтечи в селе Махновка Суджанского района Курской области, а также справляли там нужду и распивали спиртные напитки, рассказала РИА Новости местная жительница Ирина, пережившая оккупацию.
"Там творилось не бог весть что. И спали, и пили, и курили, и что только здесь не делалось. Тут такое было, просто не передать. У меня душа обливалась кровью за свой храм, за свою святыню", — рассказала Ирина.
На видеосъёмке РИА Новости из храма видно, что церковный ковёр был использован для обустройства спального места в алтарной части храма.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
ВСУ не пускали жителей Суджи в храмы, заявил очевидец
01:19
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджанский районКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала