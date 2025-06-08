https://ria.ru/20250608/vsu-2021584548.html
ВСУ сделали себе ночлег из алтарей курских храмов, заявила очевидица
ВСУ сделали себе ночлег из алтарей курских храмов, заявила очевидица - РИА Новости, 08.06.2025
ВСУ сделали себе ночлег из алтарей курских храмов, заявила очевидица
Украинские военнослужащие ночевали в алтаре храма Иоана Предтечи в селе Махновка Суджанского района Курской области, а также справляли там нужду и распивали... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T04:31:00+03:00
2025-06-08T04:31:00+03:00
2025-06-08T04:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджанский район
курская область
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КУРСК, 8 июн — РИА Новости. Украинские военнослужащие ночевали в алтаре храма Иоана Предтечи в селе Махновка Суджанского района Курской области, а также справляли там нужду и распивали спиртные напитки, рассказала РИА Новости местная жительница Ирина, пережившая оккупацию. "Там творилось не бог весть что. И спали, и пили, и курили, и что только здесь не делалось. Тут такое было, просто не передать. У меня душа обливалась кровью за свой храм, за свою святыню", — рассказала Ирина. На видеосъёмке РИА Новости из храма видно, что церковный ковёр был использован для обустройства спального места в алтарной части храма.
https://ria.ru/20250608/vsu-2021578184.html
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суджанский район, курская область
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область
ВСУ сделали себе ночлег из алтарей курских храмов, заявила очевидица
ВСУ ночевали в алтаре храма в селе Суджанского района Курскойй области
КУРСК, 8 июн — РИА Новости. Украинские военнослужащие ночевали в алтаре храма Иоана Предтечи в селе Махновка Суджанского района Курской области, а также справляли там нужду и распивали спиртные напитки, рассказала РИА Новости местная жительница Ирина, пережившая оккупацию.
"Там творилось не бог весть что. И спали, и пили, и курили, и что только здесь не делалось. Тут такое было, просто не передать. У меня душа обливалась кровью за свой храм, за свою святыню", — рассказала Ирина.
На видеосъёмке РИА Новости из храма видно, что церковный ковёр был использован для обустройства спального места в алтарной части храма.