https://ria.ru/20250608/vsu-2021578184.html

ВСУ не пускали жителей Суджи в храмы, заявил очевидец

ВСУ не пускали жителей Суджи в храмы, заявил очевидец - РИА Новости, 08.06.2025

ВСУ не пускали жителей Суджи в храмы, заявил очевидец

ВСУ не пускали мирных жителей Суджи в Троицкий храм для молитвы в период оккупации населённого пункта, рассказала РИА Новости жительница города Елена. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T01:19:00+03:00

2025-06-08T01:19:00+03:00

2025-06-08T01:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg

КУРСК, 8 июн — РИА Новости. ВСУ не пускали мирных жителей Суджи в Троицкий храм для молитвы в период оккупации населённого пункта, рассказала РИА Новости жительница города Елена. "В храме Троицком... Там были украинские солдаты, они нас не запустили туда. Я хотела зайти, просто поставить свечки, помолиться... Потому что 8 месяцев не слышала родных, не видела внуков, мужа не видела — никого. Они не пустили меня в храм", — сказала Елена. Правозащитник Иван Копыл подтвердил РИА Новости, что из-за размещения личного составе ВСУ в храмах местным жителям не давали возможности в них молиться. "Что касается курских храмов, там сразу же расположились комбатанты украинские и местные жители не были допущены туда для молитв", — объяснил Копыл. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Российский лидер Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250516/vsu-2017249878.html

https://ria.ru/20250422/ugledar-2012640183.html

россия

курская область

суджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)