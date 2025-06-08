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ВСУ не пускали жителей Суджи в храмы, заявил очевидец - РИА Новости, 08.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:19 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/vsu-2021578184.html
ВСУ не пускали жителей Суджи в храмы, заявил очевидец
ВСУ не пускали жителей Суджи в храмы, заявил очевидец - РИА Новости, 08.06.2025
ВСУ не пускали жителей Суджи в храмы, заявил очевидец
ВСУ не пускали мирных жителей Суджи в Троицкий храм для молитвы в период оккупации населённого пункта, рассказала РИА Новости жительница города Елена. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T01:19:00+03:00
2025-06-08T01:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 8 июн — РИА Новости. ВСУ не пускали мирных жителей Суджи в Троицкий храм для молитвы в период оккупации населённого пункта, рассказала РИА Новости жительница города Елена. "В храме Троицком... Там были украинские солдаты, они нас не запустили туда. Я хотела зайти, просто поставить свечки, помолиться... Потому что 8 месяцев не слышала родных, не видела внуков, мужа не видела — никого. Они не пустили меня в храм", — сказала Елена. Правозащитник Иван Копыл подтвердил РИА Новости, что из-за размещения личного составе ВСУ в храмах местным жителям не давали возможности в них молиться. "Что касается курских храмов, там сразу же расположились комбатанты украинские и местные жители не были допущены туда для молитв", — объяснил Копыл. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Российский лидер Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250516/vsu-2017249878.html
https://ria.ru/20250422/ugledar-2012640183.html
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россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ не пускали жителей Суджи в храмы, заявил очевидец

ВСУ не пускали жителей Суджи в Троицкий храм города в период оккупации

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 8 июн — РИА Новости. ВСУ не пускали мирных жителей Суджи в Троицкий храм для молитвы в период оккупации населённого пункта, рассказала РИА Новости жительница города Елена.
"В храме Троицком... Там были украинские солдаты, они нас не запустили туда. Я хотела зайти, просто поставить свечки, помолиться... Потому что 8 месяцев не слышала родных, не видела внуков, мужа не видела — никого. Они не пустили меня в храм", — сказала Елена.
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Правозащитник Иван Копыл подтвердил РИА Новости, что из-за размещения личного составе ВСУ в храмах местным жителям не давали возможности в них молиться.
"Что касается курских храмов, там сразу же расположились комбатанты украинские и местные жители не были допущены туда для молитв", — объяснил Копыл.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Российский лидер Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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