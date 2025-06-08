https://ria.ru/20250608/vostok-2021612684.html

"Восток" продолжил продвижение в глубину обороны противника

"Восток" продолжил продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 08.06.2025

"Восток" продолжил продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Восток" в течение прошедших суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 185... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:38:00+03:00

2025-06-08T11:38:00+03:00

2025-06-08T11:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974397117_0:203:3074:1932_1920x0_80_0_0_7902cee730231c3b337addfab06da63e.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение прошедших суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 185 военнослужащих, а также восемь орудий полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Paladin и гаубицу М198 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области."ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin и 155-мм гаубицу М198 производства США, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", - уточняется в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250608/minoborony-2021611937.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины