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"Восток" продолжил продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 08.06.2025
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11:38 08.06.2025 (обновлено: 11:52 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/vostok-2021612684.html
"Восток" продолжил продвижение в глубину обороны противника
"Восток" продолжил продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 08.06.2025
"Восток" продолжил продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" в течение прошедших суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 185... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:38:00+03:00
2025-06-08T11:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение прошедших суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 185 военнослужащих, а также восемь орудий полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Paladin и гаубицу М198 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области."ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin и 155-мм гаубицу М198 производства США, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", - уточняется в сообщении ведомства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
"Восток" продолжил продвижение в глубину обороны противника

ВСУ потеряли более 185 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские десантники в зоне проведения спецоперации
Российские десантники в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские десантники в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение прошедших суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 185 военнослужащих, а также восемь орудий полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Paladin и гаубицу М198 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области.
"ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin и 155-мм гаубицу М198 производства США, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", - уточняется в сообщении ведомства.
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