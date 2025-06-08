"Восток" продолжил продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли более 185 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские десантники в зоне проведения спецоперации
Российские десантники в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение прошедших суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 185 военнослужащих, а также восемь орудий полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Paladin и гаубицу М198 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области.
"ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin и 155-мм гаубицу М198 производства США, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", - уточняется в сообщении ведомства.