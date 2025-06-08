https://ria.ru/20250608/vorobev-2021626806.html

Воробьев поздравил соцработников Подмосковья с профессиональным праздником

Воробьев поздравил соцработников Подмосковья с профессиональным праздником - РИА Новости, 08.06.2025

Воробьев поздравил соцработников Подмосковья с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с министром юстиции РФ Константином Чуйченко вручил награды специалистам, которые вносят существенный вклад РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T14:03:00+03:00

2025-06-08T14:03:00+03:00

2025-06-08T14:08:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

день социального работника

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с министром юстиции РФ Константином Чуйченко вручил награды специалистам, которые вносят существенный вклад в развитие системы социальной поддержки Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В Московской области в сфере соцзащиты работают более 14 тысяч человек – это социальные работники, сиделки, реабилитологи, психологи, а также соцкоординаторы госфонда "Защитники Отечества". Они оказывают помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым, детям, участникам СВО и членам их семей – всего более 3 миллионов человек. "Наш президент всегда говорит, что важно проявлять заботу, внимание людям, которые в этом нуждаются. Здесь, в зале, находятся те, кто каждый день взаимодействуют с такими людьми, понимают, насколько важна эмпатия, желание найти способ помочь. Я считаю, что наша соцслужба всегда отличалась особенной душой. Вот взять детские дома – когда-то у нас их было порядка 40, а сейчас вместо них – семейные центры. И готовят семьи, которые принимают к себе детей, социальные работники. Хочу сказать за это слова благодарности тем, кто всю свою жизнь работает с добрым сердцем и большой отзывчивостью", - сказал губернатор.Константин Чуйченко отметил профессионализм работников социальных служб Подмосковья и вручил ведомственные награды.

https://ria.ru/20250606/oge-2021425943.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, день социального работника