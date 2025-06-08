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Воробьев поздравил соцработников Подмосковья с профессиональным праздником - РИА Новости, 08.06.2025
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Новости Подмосковья
 
14:03 08.06.2025 (обновлено: 14:08 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/vorobev-2021626806.html
Воробьев поздравил соцработников Подмосковья с профессиональным праздником
Воробьев поздравил соцработников Подмосковья с профессиональным праздником - РИА Новости, 08.06.2025
Воробьев поздравил соцработников Подмосковья с профессиональным праздником
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с министром юстиции РФ Константином Чуйченко вручил награды специалистам, которые вносят существенный вклад РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T14:03:00+03:00
2025-06-08T14:08:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
день социального работника
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с министром юстиции РФ Константином Чуйченко вручил награды специалистам, которые вносят существенный вклад в развитие системы социальной поддержки Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В Московской области в сфере соцзащиты работают более 14 тысяч человек – это социальные работники, сиделки, реабилитологи, психологи, а также соцкоординаторы госфонда "Защитники Отечества". Они оказывают помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым, детям, участникам СВО и членам их семей – всего более 3 миллионов человек. "Наш президент всегда говорит, что важно проявлять заботу, внимание людям, которые в этом нуждаются. Здесь, в зале, находятся те, кто каждый день взаимодействуют с такими людьми, понимают, насколько важна эмпатия, желание найти способ помочь. Я считаю, что наша соцслужба всегда отличалась особенной душой. Вот взять детские дома – когда-то у нас их было порядка 40, а сейчас вместо них – семейные центры. И готовят семьи, которые принимают к себе детей, социальные работники. Хочу сказать за это слова благодарности тем, кто всю свою жизнь работает с добрым сердцем и большой отзывчивостью", - сказал губернатор.Константин Чуйченко отметил профессионализм работников социальных служб Подмосковья и вручил ведомственные награды.
https://ria.ru/20250606/oge-2021425943.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, день социального работника
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, День социального работника
Воробьев поздравил соцработников Подмосковья с профессиональным праздником

Воробьев поздравил подмосковных соцработников с профессиональным праздником

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил соцработников Подмосковья с профессиональным праздником
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил соцработников Подмосковья с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил соцработников Подмосковья с профессиональным праздником
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с министром юстиции РФ Константином Чуйченко вручил награды специалистам, которые вносят существенный вклад в развитие системы социальной поддержки Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В Московской области в сфере соцзащиты работают более 14 тысяч человек – это социальные работники, сиделки, реабилитологи, психологи, а также соцкоординаторы госфонда "Защитники Отечества". Они оказывают помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым, детям, участникам СВО и членам их семей – всего более 3 миллионов человек.
"Наш президент всегда говорит, что важно проявлять заботу, внимание людям, которые в этом нуждаются. Здесь, в зале, находятся те, кто каждый день взаимодействуют с такими людьми, понимают, насколько важна эмпатия, желание найти способ помочь. Я считаю, что наша соцслужба всегда отличалась особенной душой. Вот взять детские дома – когда-то у нас их было порядка 40, а сейчас вместо них – семейные центры. И готовят семьи, которые принимают к себе детей, социальные работники. Хочу сказать за это слова благодарности тем, кто всю свою жизнь работает с добрым сердцем и большой отзывчивостью", - сказал губернатор.
Константин Чуйченко отметил профессионализм работников социальных служб Подмосковья и вручил ведомственные награды.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевДень социального работника
 
 
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