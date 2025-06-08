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Во Внуково выпало около 70 процентов месячной нормы осадков

Во Внуково выпало около 70 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 08.06.2025

Во Внуково выпало около 70 процентов месячной нормы осадков

Около 70% от месячной нормы осадков выпало в воскресенье во Внуково, в некоторых районах московского региона - от 15 до 34% от июньской нормы, сообщил ведущий... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T22:15:00+03:00

2025-06-08T22:15:00+03:00

2025-06-08T22:15:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Около 70% от месячной нормы осадков выпало в воскресенье во Внуково, в некоторых районах московского региона - от 15 до 34% от июньской нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В некоторых районах столичного региона сегодня выпало от 15 до 34% от июньской нормы осадков. Особенно дождь постарался во Внуково - там в осадкомеры метеорологов попало 54 миллиметра небесной влаги или около 70% от положенного за весь июнь", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что обилие влаги, принесенное дождями, при понижении температуры в середине ночи, станет причиной образования в Москве и Подмосковье очаговых туманов с видимостью 500-800 метров. С восходом солнца туманы рассеются.

https://ria.ru/20250601/pogoda-2020209196.html

москва

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода, внуково (аэропорт)