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Во Внуково выпало около 70 процентов месячной нормы осадков
Во Внуково выпало около 70 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 08.06.2025
Во Внуково выпало около 70 процентов месячной нормы осадков
Около 70% от месячной нормы осадков выпало в воскресенье во Внуково, в некоторых районах московского региона - от 15 до 34% от июньской нормы, сообщил ведущий... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T22:15:00+03:00
2025-06-08T22:15:00+03:00
2025-06-08T22:15:00+03:00
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московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Около 70% от месячной нормы осадков выпало в воскресенье во Внуково, в некоторых районах московского региона - от 15 до 34% от июньской нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В некоторых районах столичного региона сегодня выпало от 15 до 34% от июньской нормы осадков. Особенно дождь постарался во Внуково - там в осадкомеры метеорологов попало 54 миллиметра небесной влаги или около 70% от положенного за весь июнь", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что обилие влаги, принесенное дождями, при понижении температуры в середине ночи, станет причиной образования в Москве и Подмосковье очаговых туманов с видимостью 500-800 метров. С восходом солнца туманы рассеются.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода, внуково (аэропорт)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода, Внуково (аэропорт)
Во Внуково выпало около 70 процентов месячной нормы осадков
Во Внуково в воскресенье выпало около 70% месячной нормы осадков