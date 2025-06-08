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Аэропорт Внуково после подтопления вернулся в штатный режим работы
Аэропорт Внуково после подтопления вернулся в штатный режим работы - РИА Новости, 08.06.2025
Аэропорт Внуково после подтопления вернулся в штатный режим работы
Аэропорт Внуково работает в штатном режиме после подтопления, сообщили в авиагавани. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T20:07:00+03:00
2025-06-08T20:07:00+03:00
2025-06-08T20:27:00+03:00
внуково (аэропорт)
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме после подтопления, сообщили в авиагавани."Из-за сложных метеоусловий (гроза, порывы ветра до 25 метров в секунду) четыре рейса в районе 18:00 были перенаправлены на запасные аэродромы. На данный момент все службы аэропорта функционируют бесперебойно, обеспечивая вылет рейсов по расписанию", — говорится в материале.Из-за непогоды в аэропорту пострадала кровля. Произошло подтопление терминала. В воскресенье на столицу обрушились ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.
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внуково (аэропорт), происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Внуково (аэропорт), Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Аэропорт Внуково после подтопления вернулся в штатный режим работы
Аэропорт Внуково, где ливень подтопил терминал, вернулся в штатный режим работы