Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Внуково после подтопления вернулся в штатный режим работы - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 08.06.2025 (обновлено: 20:27 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/vnukovo-2021664730.html
Аэропорт Внуково после подтопления вернулся в штатный режим работы
Аэропорт Внуково после подтопления вернулся в штатный режим работы - РИА Новости, 08.06.2025
Аэропорт Внуково после подтопления вернулся в штатный режим работы
Аэропорт Внуково работает в штатном режиме после подтопления, сообщили в авиагавани. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T20:07:00+03:00
2025-06-08T20:27:00+03:00
внуково (аэропорт)
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204586_0:68:3399:1980_1920x0_80_0_0_a36ab8d340c3f23b71f242fb52b5b486.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме после подтопления, сообщили в авиагавани."Из-за сложных метеоусловий (гроза, порывы ветра до 25 метров в секунду) четыре рейса в районе 18:00 были перенаправлены на запасные аэродромы. На данный момент все службы аэропорта функционируют бесперебойно, обеспечивая вылет рейсов по расписанию", — говорится в материале.Из-за непогоды в аэропорту пострадала кровля. Произошло подтопление терминала. В воскресенье на столицу обрушились ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.
https://ria.ru/20250601/pogoda-2020209196.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204586_668:0:3399:2048_1920x0_80_0_0_9dbc97598d10c989f4e5c6c910fe5906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
внуково (аэропорт), происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Внуково (аэропорт), Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Аэропорт Внуково после подтопления вернулся в штатный режим работы

Аэропорт Внуково, где ливень подтопил терминал, вернулся в штатный режим работы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме после подтопления, сообщили в авиагавани.
«
"Из-за сложных метеоусловий (гроза, порывы ветра до 25 метров в секунду) четыре рейса в районе 18:00 были перенаправлены на запасные аэродромы. На данный момент все службы аэропорта функционируют бесперебойно, обеспечивая вылет рейсов по расписанию", — говорится в материале.
Из-за непогоды в аэропорту пострадала кровля. Произошло подтопление терминала.
В воскресенье на столицу обрушились ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Вильфанд предупредил об особенностях погоды в июне
1 июня, 02:06
 
Внуково (аэропорт)ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала