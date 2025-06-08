Мэр Кишинева заявил, что правящая партия хочет фальсифицировать выборы
Мэр Кишинева Чебан: оппозиция готова дать отпор попыткам фальсификации выборов
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Ион Чебан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" будет использовать разные методы, чтобы повлиять на исход парламентских выборов в Молдавии, но оппозиция готова дать отпор попыткам фальсификации, заявил мэр Кишинева, лидер блока "Альтернатива" Ион Чебан в своем Telegram-канале.
"Те, кто сегодня руководит страной, не умеют создавать ничего конструктивного. Это партия ненависти и распада. Их задача — создать максимальную демотивацию. Даже если они не победят, они, скорее всего, украдут выборы. Мы готовы сегодня защищать голос каждого гражданина Республики Молдова, где бы он ни находился — здесь или где-то за рубежом, — и обеспечить максимальную прозрачность его волеизъявления и деклараций", - написал Чебан.
Он отметил, что власти "сеяли ненависть" по признаку языка, этнической принадлежности и геополитики, даже разделяя семьи.
"Они только и делают, что делят людей на "своих" и "чужих". Они не будут строить детские сады или другие проекты для людей, а только будут усиливать страхи, чтобы контролировать население. Мы дадим отпор, мы будем интенсивно работать над обеспечением присутствия и наблюдения на всех избирательных участках, в том числе за рубежом", - подчеркнул политик.
Парламентские выборы в Молдавии должны 28 сентября.️
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.