https://ria.ru/20250608/vlasti-2021652247.html

Мэр Кишинева заявил, что правящая партия хочет фальсифицировать выборы

Мэр Кишинева заявил, что правящая партия хочет фальсифицировать выборы - РИА Новости, 08.06.2025

Мэр Кишинева заявил, что правящая партия хочет фальсифицировать выборы

Правящая партия "Действие и солидарность" будет использовать разные методы, чтобы повлиять на исход парламентских выборов в Молдавии, но оппозиция готова дать... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T17:48:00+03:00

2025-06-08T17:48:00+03:00

2025-06-08T17:48:00+03:00

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КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" будет использовать разные методы, чтобы повлиять на исход парламентских выборов в Молдавии, но оппозиция готова дать отпор попыткам фальсификации, заявил мэр Кишинева, лидер блока "Альтернатива" Ион Чебан в своем Telegram-канале. "Те, кто сегодня руководит страной, не умеют создавать ничего конструктивного. Это партия ненависти и распада. Их задача — создать максимальную демотивацию. Даже если они не победят, они, скорее всего, украдут выборы. Мы готовы сегодня защищать голос каждого гражданина Республики Молдова, где бы он ни находился — здесь или где-то за рубежом, — и обеспечить максимальную прозрачность его волеизъявления и деклараций", - написал Чебан. Он отметил, что власти "сеяли ненависть" по признаку языка, этнической принадлежности и геополитики, даже разделяя семьи. "Они только и делают, что делят людей на "своих" и "чужих". Они не будут строить детские сады или другие проекты для людей, а только будут усиливать страхи, чтобы контролировать население. Мы дадим отпор, мы будем интенсивно работать над обеспечением присутствия и наблюдения на всех избирательных участках, в том числе за рубежом", - подчеркнул политик. Парламентские выборы в Молдавии должны 28 сентября.️ Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250608/vlasti-2021621595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, кишинев, гагаузия, ион чебан, евгения гуцул, sputnik молдова, в мире