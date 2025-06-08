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Мэр Кишинева заявил, что правящая партия хочет фальсифицировать выборы - РИА Новости, 08.06.2025
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17:48 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/vlasti-2021652247.html
Мэр Кишинева заявил, что правящая партия хочет фальсифицировать выборы
Мэр Кишинева заявил, что правящая партия хочет фальсифицировать выборы - РИА Новости, 08.06.2025
Мэр Кишинева заявил, что правящая партия хочет фальсифицировать выборы
Правящая партия "Действие и солидарность" будет использовать разные методы, чтобы повлиять на исход парламентских выборов в Молдавии, но оппозиция готова дать... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T17:48:00+03:00
2025-06-08T17:48:00+03:00
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КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" будет использовать разные методы, чтобы повлиять на исход парламентских выборов в Молдавии, но оппозиция готова дать отпор попыткам фальсификации, заявил мэр Кишинева, лидер блока "Альтернатива" Ион Чебан в своем Telegram-канале. "Те, кто сегодня руководит страной, не умеют создавать ничего конструктивного. Это партия ненависти и распада. Их задача — создать максимальную демотивацию. Даже если они не победят, они, скорее всего, украдут выборы. Мы готовы сегодня защищать голос каждого гражданина Республики Молдова, где бы он ни находился — здесь или где-то за рубежом, — и обеспечить максимальную прозрачность его волеизъявления и деклараций", - написал Чебан. Он отметил, что власти "сеяли ненависть" по признаку языка, этнической принадлежности и геополитики, даже разделяя семьи. "Они только и делают, что делят людей на "своих" и "чужих". Они не будут строить детские сады или другие проекты для людей, а только будут усиливать страхи, чтобы контролировать население. Мы дадим отпор, мы будем интенсивно работать над обеспечением присутствия и наблюдения на всех избирательных участках, в том числе за рубежом", - подчеркнул политик. Парламентские выборы в Молдавии должны 28 сентября.️ Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250608/vlasti-2021621595.html
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молдавия, кишинев, гагаузия, ион чебан, евгения гуцул, sputnik молдова, в мире
Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Ион Чебан, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, В мире
Мэр Кишинева заявил, что правящая партия хочет фальсифицировать выборы

Мэр Кишинева Чебан: оппозиция готова дать отпор попыткам фальсификации выборов

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 Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" будет использовать разные методы, чтобы повлиять на исход парламентских выборов в Молдавии, но оппозиция готова дать отпор попыткам фальсификации, заявил мэр Кишинева, лидер блока "Альтернатива" Ион Чебан в своем Telegram-канале.
"Те, кто сегодня руководит страной, не умеют создавать ничего конструктивного. Это партия ненависти и распада. Их задача — создать максимальную демотивацию. Даже если они не победят, они, скорее всего, украдут выборы. Мы готовы сегодня защищать голос каждого гражданина Республики Молдова, где бы он ни находился — здесь или где-то за рубежом, — и обеспечить максимальную прозрачность его волеизъявления и деклараций", - написал Чебан.
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Экс-премьер Молдавии заявил, что власти затыкают рот прессе
Вчера, 13:02
Он отметил, что власти "сеяли ненависть" по признаку языка, этнической принадлежности и геополитики, даже разделяя семьи.
"Они только и делают, что делят людей на "своих" и "чужих". Они не будут строить детские сады или другие проекты для людей, а только будут усиливать страхи, чтобы контролировать население. Мы дадим отпор, мы будем интенсивно работать над обеспечением присутствия и наблюдения на всех избирательных участках, в том числе за рубежом", - подчеркнул политик.
Парламентские выборы в Молдавии должны 28 сентября.️
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Партия коммунистов Молдавии призвала оппозицию объединиться
Вчера, 12:56
 
МолдавияКишиневГагаузияИон ЧебанЕвгения ГуцулSputnik МолдоваВ мире
 
 
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