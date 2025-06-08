Экс-премьер Молдавии заявил, что власти затыкают рот прессе
Экс-премьер Молдавии Филат назвал власти страны моральным банкротом
© Sputnik / Vladimir PolusatovВлад Филат
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Влад Филат. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Власти Молдавии ограничивают СМИ, чтобы не пришлось говорить о своем безрезультатном правлении за последние четыре года, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат в эфире телеканала N4.
"Вот уже четыре года эти люди у власти. Затыкать рот прессе, окружать себя „дежурными патриотами“, вешать ярлыки и нагнетать обстановку — это не лидерство. Это моральный банкрот. И если за четыре года они не смогли принести ни результатов, ни спокойствия, ни направления, то единственный "результат", который мы можем зафиксировать, — это разочарование общества, уставшего от лжи и страха", - заявил Филат.
Он отметил, что партия власти больше не может ссылаться на то, что ей приходится бороться с проблемами, оставшимися от прошлых руководителей. Вместо этого руководство страны должно показать свои результаты.
"У них больше нет оправдания в виде оппозиции, они больше не могут ссылаться на „тяжёлое наследие“. У них есть всё: институты, партнёры, доверие. Что они сделали с этим? Говорили. Когда ты в оппозиции — естественно критиковать. Но когда находишься у власти — обязан действовать", - подчеркнул Филат.
Парламентские выборы в Молдавии должны 28 сентября.️
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.