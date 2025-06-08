https://ria.ru/20250608/uribe--2021618771.html

Колумбийского сенатора Урибе прооперировали после покушения

Колумбийского сенатора Урибе прооперировали после покушения - РИА Новости, 08.06.2025

Колумбийского сенатора Урибе прооперировали после покушения

Мэр Боготы Карлос Фернандо Галан сообщил, что колумбийский сенатор Мигель Урибе, на которого совершили покушение, перенес операцию. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T12:26:00+03:00

2025-06-08T12:26:00+03:00

2025-06-08T12:26:00+03:00

в мире

богота

колумбия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021593711_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_15708b595f449a953a52e690e9a2aa70.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мэр Боготы Карлос Фернандо Галан сообщил, что колумбийский сенатор Мигель Урибе, на которого совершили покушение, перенес операцию. Ранее Bluradio сообщило, что в субботу вечером сенатор подвергся нападению во время публичного выступления в Боготе, он получил огнестрельное ранение в зону головы или шеи. Позже Bluradio со ссылкой на источники сообщило, что сенатор находится в критическом состоянии. "Он перенес первую операцию. Это решающие моменты и часы", - заявил мэр Боготы журналистам, видео опубликовано журналом Semana. Урибе хотел стать кандидатом на выборах президента Колумбии, которые пройдут в 2026 году. Предполагаемый преступник был задержан, сообщил ранее мэр Боготы Карлос Фернандо Галан. По данным газеты Tiempo, им оказался 15-летний подросток, который подошёл к сенатору на расстояние около полутора метров и выстрелил в спину около шести раз. Власти выясняют, были ли причастны к нападению другие лица.

https://ria.ru/20250605/russo--2021156568.html

https://ria.ru/20250608/rubio-2021587173.html

богота

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на колумбийского сенатора Мигеля Урибе Стрелявший в колумбийского сенатора Мигеля Урибе, намеревавшегося стать кандидатом в президенты, оказался 15-летним подростком, сообщила газета El Tiempo. Он выстрелил в спину сенатора около шести раз с расстояния в 1,5 метра, одна из пуль попала в голову Урибе, также были ранены еще два человека. Политик находится в больнице. Нападавший был ранен охранниками Урибе и задержан. Видео с моментом покушения публикуют местные СМИ. 2025-06-08T12:26 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, богота, колумбия