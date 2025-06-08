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Появились подробности убийства матери и дочери с Украины в Бельгии
Появились подробности убийства матери и дочери с Украины в Бельгии - РИА Новости, 08.06.2025
Появились подробности убийства матери и дочери с Украины в Бельгии
Убийцей женщины и ее шестилетней дочери, переехавших в бельгийский город Хаасроде с Украины, оказался сын погибшей, сообщает бельгийская газета HLN. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:58:00+03:00
2025-06-08T11:58:00+03:00
2025-06-08T16:17:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Убийцей женщины и ее шестилетней дочери, переехавших в бельгийский город Хаасроде с Украины, оказался сын погибшей, сообщает бельгийская газета HLN."В то же утро пятницы жители увидели, как 16-летнего (сына убитой женщины. — Прим. ред.) уводит полиция. <...> Его допрашивали несколько часов", — говорится в материале.Согласно данным прокуратуры Левена, он признался в поджоге дома и убийстве своей матери и сестры.В субботу суд начал расследование двойного убийства после пожара в Хаасроде. Сорокашестилетняя мать и ее дочь были найдены мертвыми в своем доме. У обеих жертв были ножевые ранения. К приезду спасателей женщина уже была мертва, девочку попытались реанимировать, но безуспешно. Сообщалось, что сын погибшей в это время был в школе.Семья жила в Бельгии последние три года. Уточняется, что муж погибшей воюет на стороне ВСУ и находится на фронте.
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украина, бельгия, в мире
Появились подробности убийства матери и дочери с Украины в Бельгии
HLN: убийцей женщины и ее дочери, переехавших в Бельгию с Украины, оказался сын