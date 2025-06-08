https://ria.ru/20250608/ukraintsy--2021633647.html

Стало известно, из-за чего некоторым украинцам отказали во въезде в Россию

Стало известно, из-за чего некоторым украинцам отказали во въезде в Россию - РИА Новости, 08.06.2025

Стало известно, из-за чего некоторым украинцам отказали во въезде в Россию

Украинцев не пускают в Россию, если они перед въездом удаляют информацию с мобильного телефона, следует из десятка судебных документов, которые изучило РИА... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T15:12:00+03:00

2025-06-08T15:12:00+03:00

2025-06-08T16:00:00+03:00

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украина

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинцев не пускают в Россию, если они перед въездом удаляют информацию с мобильного телефона, следует из десятка судебных документов, которые изучило РИА Новости."Данные факты дали основания должностным лицам пограничного контроля сделать вывод о сокрытии истинных политических взглядов (гражданина Украины. — Прим. ред.) и заблаговременной подготовке к прохождению пограничного контроля при въезде в Россию", — говорится в материале.Например, украинец стер с телефона пять тысяч фотографий и видео и почистил некоторые контакты.В другом случае женщина удалила информацию в чатах и всю галерею в телефоне, а в аккаунте YouTube скрыла историю просмотров. Во всех случаях они пытались оспорить решение. Украинцы утверждали, что они едут в Россию к родственникам. Люди заверяли, что не собираются нарушать законы и хотят получить гражданство. Апелляции остались без удовлетворения.

https://ria.ru/20250524/rabota-2018803856.html

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