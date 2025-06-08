https://ria.ru/20250608/ukraina-2021680295.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.06.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T22:59:00+03:00
2025-06-08T22:59:00+03:00
2025-06-08T23:02:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.Согласно данным ресурса, воздушная тревога в городе была объявлена в 22.45 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250608/vsu-2021679551.html
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В мире, Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
В Киеве объявили воздушную тревогу
Правительство Украины объявило воздушную тревогу в Киеве