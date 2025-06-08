Рейтинг@Mail.ru
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:59 08.06.2025 (обновлено: 23:02 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/ukraina-2021680295.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.06.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T22:59:00+03:00
2025-06-08T23:02:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
вооруженные силы украины
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003345931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9bc19ded2acc808eeb17473ad08f0af1.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.Согласно данным ресурса, воздушная тревога в городе была объявлена в 22.45 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250608/vsu-2021679551.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003345931_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a13d508c76ea73f3e915caec802d622.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, украина, вооруженные силы украины, дмитрий песков
В мире, Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
В Киеве объявили воздушную тревогу

Правительство Украины объявило воздушную тревогу в Киеве

© AP Photo / Bernat ArmangueЖители Киева во время воздушной тревоги
Жители Киева во время воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Жители Киева во время воздушной тревоги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога в городе была объявлена в 22.45 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
По базе ВСУ в Черниговской области нанесли удар, сообщило подполье
Вчера, 22:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала