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Журналист объяснил отсутствие реакции Запада на ситуацию с телами военных - РИА Новости, 08.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:09 08.06.2025 (обновлено: 21:22 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/ukraina-2021672741.html
Журналист объяснил отсутствие реакции Запада на ситуацию с телами военных
Журналист объяснил отсутствие реакции Запада на ситуацию с телами военных - РИА Новости, 08.06.2025
Журналист объяснил отсутствие реакции Запада на ситуацию с телами военных
Независимый французский журналист Тьерри Тодинор, комментируя РИА Новости отсутствие реакции западных СМИ на ситуацию с передачей тел ВСУ, указал на то, что они РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T21:09:00+03:00
2025-06-08T21:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
брянская область
владимир мединский
вооруженные силы украины
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Независимый французский журналист Тьерри Тодинор, комментируя РИА Новости отсутствие реакции западных СМИ на ситуацию с передачей тел ВСУ, указал на то, что они дают только ту информацию, которая соответствует официальному нарративу в странах Запада. Ранее иностранные журналисты приехали в Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне. "Как обычно, западная пресса сообщает только ту информацию, которая соответствует официальному нарративу", - заявил собеседник агентства. По его мнению, подобное поведение украинской стороны определяется причинами, "связанными с бюджетными вопросами", а также тем, что Киев, по-видимому, не испытывает уважения ни к живым, ни к мертвым. Он также отметил, что соглашение об обмене рискует быть сорванным. Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Мединский также сообщил, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что РФ в полной готовности к работе.
https://ria.ru/20250608/tela-2021604733.html
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в мире, россия, украина, брянская область, владимир мединский, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Брянская область, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Журналист объяснил отсутствие реакции Запада на ситуацию с телами военных

Журналист Тодинор: западные СМИ дают только то, что соответствует нарративу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Независимый французский журналист Тьерри Тодинор, комментируя РИА Новости отсутствие реакции западных СМИ на ситуацию с передачей тел ВСУ, указал на то, что они дают только ту информацию, которая соответствует официальному нарративу в странах Запада.
Ранее иностранные журналисты приехали в Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне.
Осмотр рефрижераторов с телами солдат ВСУ иностранными журналистами в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ
Вчера, 10:39
"Как обычно, западная пресса сообщает только ту информацию, которая соответствует официальному нарративу", - заявил собеседник агентства.
По его мнению, подобное поведение украинской стороны определяется причинами, "связанными с бюджетными вопросами", а также тем, что Киев, по-видимому, не испытывает уважения ни к живым, ни к мертвым. Он также отметил, что соглашение об обмене рискует быть сорванным.
Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Мединский также сообщил, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что РФ в полной готовности к работе.
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Минобороны рассказало, как Россия планирует возвращать тела военных ВСУ
Вчера, 11:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБрянская областьВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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