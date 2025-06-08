https://ria.ru/20250608/ukraina-2021672741.html

Журналист объяснил отсутствие реакции Запада на ситуацию с телами военных

Журналист объяснил отсутствие реакции Запада на ситуацию с телами военных - РИА Новости, 08.06.2025

Журналист объяснил отсутствие реакции Запада на ситуацию с телами военных

Независимый французский журналист Тьерри Тодинор, комментируя РИА Новости отсутствие реакции западных СМИ на ситуацию с передачей тел ВСУ, указал на то, что они РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T21:09:00+03:00

2025-06-08T21:09:00+03:00

2025-06-08T21:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Независимый французский журналист Тьерри Тодинор, комментируя РИА Новости отсутствие реакции западных СМИ на ситуацию с передачей тел ВСУ, указал на то, что они дают только ту информацию, которая соответствует официальному нарративу в странах Запада. Ранее иностранные журналисты приехали в Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне. "Как обычно, западная пресса сообщает только ту информацию, которая соответствует официальному нарративу", - заявил собеседник агентства. По его мнению, подобное поведение украинской стороны определяется причинами, "связанными с бюджетными вопросами", а также тем, что Киев, по-видимому, не испытывает уважения ни к живым, ни к мертвым. Он также отметил, что соглашение об обмене рискует быть сорванным. Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Мединский также сообщил, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что РФ в полной готовности к работе.

https://ria.ru/20250608/tela-2021604733.html

https://ria.ru/20250608/tela-2021609826.html

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