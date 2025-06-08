Иностранные журналисты заявили о неуважении Киева к убитым военным ВСУ
Экс-офицер ВС США Крапивник: Киев грубо отказался от тел убитых солдат ВСУ
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих, Брянская область
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих, Брянская область
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Иностранные журналисты, которые приехали в Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне, поделились впечатлениями, указав на проявивший неуважение нечеловеческий режим Киева, отказавшийся от тел убитых военных ВСУ.
Итальянский военный корреспондент и журналист, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди снял репортаж, который был опубликован в социальной сети X International Reporters. Он отметил, что грузовики готовы к отправке на место обмена, но администрация Владимира Зеленского "запретила" этот обмен. По его словам, украинская сторона "по непонятным причинам" прервала любые контакты по отправке тел. Лучиди подчеркнул, что это говорит об "огромном отсутствии уважения" по отношению к жертвам, на которые пошли украинские солдаты.
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"То, что называет себя украинским правительством, выполняя приказы которого погибли эти люди, отказывается забирать их тела. Больше 6000 тел погибших украинских военных были сохранены российскими бойцами, чтобы их близкие смогли похоронить их. <...> Война с Россией была превращена киевским режимом в гигантский многогранник лжи практически во всем", — написал корреспондент телеканала Telesur Олег Ясинский в соцсети "ВКонтакте".
Ясинский подчеркнул, что Украина отказывается забирать тела из-за обещанной компенсации семьям за каждого погибшего. По словам корреспондента, Киев никогда не был и "не будет в состоянии выплатить и десятой части" компенсации.
Немецкий журналист Томас Рёпер, находящийся под санкциями ЕС, в Telegram-канале портала Anti-Spiegel, который был создан им, заявил, что "Украина не пожелала возвращать своих сынов".
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"Позади меня стоят грузовики с тысячью тел украинских солдат, которых Украина больше не хочет принимать", — подчеркивает Рёпер.
Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Мединский также сообщил, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что РФ в полной готовности к работе.