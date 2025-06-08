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Иностранные журналисты заявили о неуважении Киева к убитым военным ВСУ

Иностранные журналисты заявили о неуважении Киева к убитым военным ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025

Иностранные журналисты заявили о неуважении Киева к убитым военным ВСУ

Иностранные журналисты, которые приехали в Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне,... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T20:54:00+03:00

2025-06-08T20:54:00+03:00

2025-06-08T21:38:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Иностранные журналисты, которые приехали в Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне, поделились впечатлениями, указав на проявивший неуважение нечеловеческий режим Киева, отказавшийся от тел убитых военных ВСУ. "Нечеловеческий режим в Киеве просто грубо отказался от этих машин, от этих тел", — заявил военный корреспондент, экс-офицер Армии США Станислав Крапивник в своем Telegram-канале.Итальянский военный корреспондент и журналист, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди снял репортаж, который был опубликован в социальной сети X International Reporters. Он отметил, что грузовики готовы к отправке на место обмена, но администрация Владимира Зеленского "запретила" этот обмен. По его словам, украинская сторона "по непонятным причинам" прервала любые контакты по отправке тел. Лучиди подчеркнул, что это говорит об "огромном отсутствии уважения" по отношению к жертвам, на которые пошли украинские солдаты. "То, что называет себя украинским правительством, выполняя приказы которого погибли эти люди, отказывается забирать их тела. Больше 6000 тел погибших украинских военных были сохранены российскими бойцами, чтобы их близкие смогли похоронить их. <...> Война с Россией была превращена киевским режимом в гигантский многогранник лжи практически во всем", — написал корреспондент телеканала Telesur Олег Ясинский в соцсети "ВКонтакте".Ясинский подчеркнул, что Украина отказывается забирать тела из-за обещанной компенсации семьям за каждого погибшего. По словам корреспондента, Киев никогда не был и "не будет в состоянии выплатить и десятой части" компенсации. Немецкий журналист Томас Рёпер, находящийся под санкциями ЕС, в Telegram-канале портала Anti-Spiegel, который был создан им, заявил, что "Украина не пожелала возвращать своих сынов". "Позади меня стоят грузовики с тысячью тел украинских солдат, которых Украина больше не хочет принимать", — подчеркивает Рёпер.Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Мединский также сообщил, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что РФ в полной готовности к работе.

https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html

https://ria.ru/20250608/tela-2021604733.html

https://ria.ru/20250608/zhurnalistka-2021622827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, россия, владимир мединский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз