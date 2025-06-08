В Британии впали в бешенство из-за помощи Украине
Миллер: военная помощь Украине вредит Британии
© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Британская военная помощь Украине делает саму Великобританию беднее, а также снижает уровень безопасности в стране, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X.
"Британская разведка продолжает жаловаться на российские кибератаки. И прочее. Я понятия не имею, правда это или нет. Что я знаю, так это то, что российские военные считают, что это британцы работают рука об руку с украинской СБУ. <..> Я считаю, что британская внешняя политика делает нашу страну более бедной и менее безопасной. Политика в отношении Украины. Настоящие патриоты понимают это", — написал он.
По словам Миллера, в деятельности британской разведки кроется реальная проблема, к тому же за ней нет какого-либо надзора.
В понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что страна, согласно новой оборонной стратегии, переходит в режим "готовности к войне".
Британское правительство подготовило стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5 процента ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, после начала украинского конфликта его пересмотрели.
Рекомендации касаются вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, политики Лондона в вопросе ситуации на Украине, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины.
Новая стратегия закрепит объявленный Стармером план увеличить военные расходы до 2,5 процента от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремиться увеличить оборонные расходы до трех процентов от ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями.
Как писала The Guardian, Великобритания в планирующемся к публикации обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной". При этом, по информации издания, в отчете не будет говориться, что Лондон находится в состоянии войны с Москвой из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере.
В последнее время в ряде британских СМИ высказывалось ни чем не подтвержденное утверждение, что Россия якобы может перейти к кибератакам против важной инфраструктуры на территории Великобритании.