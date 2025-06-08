Рейтинг@Mail.ru
В Британии впали в бешенство из-за помощи Украине - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/ukraina-2021666831.html
В Британии впали в бешенство из-за помощи Украине
В Британии впали в бешенство из-за помощи Украине - РИА Новости, 08.06.2025
В Британии впали в бешенство из-за помощи Украине
Британская военная помощь Украине делает саму Великобританию беднее, а также снижает уровень безопасности в стране, заявил британский журналист Джонни Миллер в... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T20:28:00+03:00
2025-06-08T20:28:00+03:00
украина
великобритания
лондон
кир стармер
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981526_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_df73e4ef3181c35d90b45bee7713f466.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Британская военная помощь Украине делает саму Великобританию беднее, а также снижает уровень безопасности в стране, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X."Британская разведка продолжает жаловаться на российские кибератаки. И прочее. Я понятия не имею, правда это или нет. Что я знаю, так это то, что российские военные считают, что это британцы работают рука об руку с украинской СБУ. &lt;..&gt; Я считаю, что британская внешняя политика делает нашу страну более бедной и менее безопасной. Политика в отношении Украины. Настоящие патриоты понимают это", — написал он.По словам Миллера, в деятельности британской разведки кроется реальная проблема, к тому же за ней нет какого-либо надзора.В понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что страна, согласно новой оборонной стратегии, переходит в режим "готовности к войне".Британское правительство подготовило стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5 процента ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, после начала украинского конфликта его пересмотрели.Рекомендации касаются вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, политики Лондона в вопросе ситуации на Украине, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины.Новая стратегия закрепит объявленный Стармером план увеличить военные расходы до 2,5 процента от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремиться увеличить оборонные расходы до трех процентов от ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями.Как писала The Guardian, Великобритания в планирующемся к публикации обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной". При этом, по информации издания, в отчете не будет говориться, что Лондон находится в состоянии войны с Москвой из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере.В последнее время в ряде британских СМИ высказывалось ни чем не подтвержденное утверждение, что Россия якобы может перейти к кибератакам против важной инфраструктуры на территории Великобритании.
https://ria.ru/20250608/starmer-2021636588.html
https://ria.ru/20250607/britaniya-2021516684.html
украина
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981526_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_ed10559a3a15c9b776b63d42f99a6697.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, великобритания, лондон, кир стармер, служба безопасности украины
Украина, Великобритания, Лондон, Кир Стармер, Служба безопасности Украины
В Британии впали в бешенство из-за помощи Украине

Миллер: военная помощь Украине вредит Британии

© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Британская военная помощь Украине делает саму Великобританию беднее, а также снижает уровень безопасности в стране, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X.
"Британская разведка продолжает жаловаться на российские кибератаки. И прочее. Я понятия не имею, правда это или нет. Что я знаю, так это то, что российские военные считают, что это британцы работают рука об руку с украинской СБУ. <..> Я считаю, что британская внешняя политика делает нашу страну более бедной и менее безопасной. Политика в отношении Украины. Настоящие патриоты понимают это", — написал он.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
"Пугает больше, чем Путин": в Британии поглумились над Стармером
Вчера, 15:32
По словам Миллера, в деятельности британской разведки кроется реальная проблема, к тому же за ней нет какого-либо надзора.
В понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что страна, согласно новой оборонной стратегии, переходит в режим "готовности к войне".
Британское правительство подготовило стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5 процента ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, после начала украинского конфликта его пересмотрели.
Рекомендации касаются вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, политики Лондона в вопросе ситуации на Украине, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины.
Новая стратегия закрепит объявленный Стармером план увеличить военные расходы до 2,5 процента от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремиться увеличить оборонные расходы до трех процентов от ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями.
Как писала The Guardian, Великобритания в планирующемся к публикации обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной". При этом, по информации издания, в отчете не будет говориться, что Лондон находится в состоянии войны с Москвой из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере.
В последнее время в ряде британских СМИ высказывалось ни чем не подтвержденное утверждение, что Россия якобы может перейти к кибератакам против важной инфраструктуры на территории Великобритании.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Британии ответили на дерзкий выпад чиновницы в адрес России
7 июня, 15:14
 
УкраинаВеликобританияЛондонКир СтармерСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала