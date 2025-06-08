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Аргентинский аналитик объяснил отказ Киева забирать тела погибших - РИА Новости, 08.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:33 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/ukraina-2021656350.html
Аргентинский аналитик объяснил отказ Киева забирать тела погибших
Аргентинский аналитик объяснил отказ Киева забирать тела погибших - РИА Новости, 08.06.2025
Аргентинский аналитик объяснил отказ Киева забирать тела погибших
Поведение Киева в отношении передачи тел погибших связано с отказом официально признать военные потери в конфликте, сообщил РИА Новости аргентинский аналитик... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T18:33:00+03:00
2025-06-08T18:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
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киев
владимир мединский
вооруженные силы украины
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Поведение Киева в отношении передачи тел погибших связано с отказом официально признать военные потери в конфликте, сообщил РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса. "Это попытка избежать, принять и признать официальные военные потери, смерть солдат, которых во многих случаях насильно отправляли на фронт, и таким образом избежать выплаты компенсаций родственникам", - сказал эксперт. "Это показывает, что этот жалкий режим, который считает свое население за пушечное мясо", - добавил он. Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Аргентинский аналитик объяснил отказ Киева забирать тела погибших

Ламеса: Киев отказался забирать тела погибших из-за нежелания признать потери

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Поведение Киева в отношении передачи тел погибших связано с отказом официально признать военные потери в конфликте, сообщил РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса.
«
"Это попытка избежать, принять и признать официальные военные потери, смерть солдат, которых во многих случаях насильно отправляли на фронт, и таким образом избежать выплаты компенсаций родственникам", - сказал эксперт.
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"Это показывает, что этот жалкий режим, который считает свое население за пушечное мясо", - добавил он.
Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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