Аргентинский аналитик объяснил отказ Киева забирать тела погибших
Ламеса: Киев отказался забирать тела погибших из-за нежелания признать потери
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Поведение Киева в отношении передачи тел погибших связано с отказом официально признать военные потери в конфликте, сообщил РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса.
«
"Это попытка избежать, принять и признать официальные военные потери, смерть солдат, которых во многих случаях насильно отправляли на фронт, и таким образом избежать выплаты компенсаций родственникам", - сказал эксперт.
«
"Это показывает, что этот жалкий режим, который считает свое население за пушечное мясо", - добавил он.
Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.