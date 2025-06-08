https://ria.ru/20250608/ukraina-2021656350.html

Аргентинский аналитик объяснил отказ Киева забирать тела погибших

Аргентинский аналитик объяснил отказ Киева забирать тела погибших - РИА Новости, 08.06.2025

Аргентинский аналитик объяснил отказ Киева забирать тела погибших

Поведение Киева в отношении передачи тел погибших связано с отказом официально признать военные потери в конфликте, сообщил РИА Новости аргентинский аналитик... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T18:33:00+03:00

2025-06-08T18:33:00+03:00

2025-06-08T18:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Поведение Киева в отношении передачи тел погибших связано с отказом официально признать военные потери в конфликте, сообщил РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса. "Это попытка избежать, принять и признать официальные военные потери, смерть солдат, которых во многих случаях насильно отправляли на фронт, и таким образом избежать выплаты компенсаций родственникам", - сказал эксперт. "Это показывает, что этот жалкий режим, который считает свое население за пушечное мясо", - добавил он. Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.

https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html

https://ria.ru/20250608/ukraina-2021627459.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, киев, владимир мединский, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле