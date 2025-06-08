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В Черновицкой области заявили о нарушениях прав граждан сотрудниками ТЦК

В Черновицкой области заявили о нарушениях прав граждан сотрудниками ТЦК - РИА Новости, 08.06.2025

В Черновицкой области заявили о нарушениях прав граждан сотрудниками ТЦК

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что инициировал служебное расследование в одном из военкоматов Черновицкой области по... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T16:56:00+03:00

2025-06-08T16:56:00+03:00

2025-06-08T17:39:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что инициировал служебное расследование в одном из военкоматов Черновицкой области по фактам возможного незаконного удержания людей и других нарушений прав человека. По словам омбудсмена, его служба обратилась в областной военкомат и правоохранительные органы с целью проведения ими служебного расследования после сообщений в соцсетях о задержаниях без объяснений, изъятии телефонов, содержании без доступа к воде и связи. "Отдельное беспокойство вызывает информация о содержании лиц без решения суда, ограничении доступа к базовым потребностям и невозможности связи с родными", - написал Лубинец в своем Telegram-канале. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.

https://ria.ru/20250608/kiev-2021635667.html

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