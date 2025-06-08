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В Черновицкой области заявили о нарушениях прав граждан сотрудниками ТЦК - РИА Новости, 08.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:56 08.06.2025 (обновлено: 17:39 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/ukraina-2021647636.html
В Черновицкой области заявили о нарушениях прав граждан сотрудниками ТЦК
В Черновицкой области заявили о нарушениях прав граждан сотрудниками ТЦК - РИА Новости, 08.06.2025
В Черновицкой области заявили о нарушениях прав граждан сотрудниками ТЦК
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что инициировал служебное расследование в одном из военкоматов Черновицкой области по... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T16:56:00+03:00
2025-06-08T17:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
черновицкая область
украина
дмитрий лубинец
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что инициировал служебное расследование в одном из военкоматов Черновицкой области по фактам возможного незаконного удержания людей и других нарушений прав человека. По словам омбудсмена, его служба обратилась в областной военкомат и правоохранительные органы с целью проведения ими служебного расследования после сообщений в соцсетях о задержаниях без объяснений, изъятии телефонов, содержании без доступа к воде и связи. "Отдельное беспокойство вызывает информация о содержании лиц без решения суда, ограничении доступа к базовым потребностям и невозможности связи с родными", - написал Лубинец в своем Telegram-канале. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
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в мире, черновицкая область, украина, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черновицкая область, Украина, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Черновицкой области заявили о нарушениях прав граждан сотрудниками ТЦК

В Черновицкой области расследуют факты возможного удержания людей в военкомате

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМашина патрульной полиции Украины
Машина патрульной полиции Украины - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Машина патрульной полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что инициировал служебное расследование в одном из военкоматов Черновицкой области по фактам возможного незаконного удержания людей и других нарушений прав человека.
По словам омбудсмена, его служба обратилась в областной военкомат и правоохранительные органы с целью проведения ими служебного расследования после сообщений в соцсетях о задержаниях без объяснений, изъятии телефонов, содержании без доступа к воде и связи.
"Отдельное беспокойство вызывает информация о содержании лиц без решения суда, ограничении доступа к базовым потребностям и невозможности связи с родными", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерновицкая областьУкраинаДмитрий ЛубинецВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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