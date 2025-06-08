https://ria.ru/20250608/ukraina-2021647484.html

СМИ раскрыли, какой автомобильный гигант будет производить БПЛА на Украине

СМИ раскрыли, какой автомобильный гигант будет производить БПЛА на Украине - РИА Новости, 08.06.2025

СМИ раскрыли, какой автомобильный гигант будет производить БПЛА на Украине

Автоконцерн Renault будет производить беспилотники на Украине, пишет французское издание France Info. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T16:52:00+03:00

2025-06-08T16:52:00+03:00

2025-06-08T17:38:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Автоконцерн Renault будет производить беспилотники на Украине, пишет французское издание France Info."Автомобильный гигант Renault <...> наладит производство БПЛА на Украине", — говорится в материале.Отмечается, что автоконцерн будет сотрудничать с производственными линиями в нескольких десятках или сотнях километров от фронта.В субботу министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI заявил, что крупный французский автоконцерн в партнерстве с оборонной компанией наладит выпуск БПЛА на Украине. Названия этих предприятий он не уточнил.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250608/tramp-2021610960.html

https://ria.ru/20250608/ukraina-2021604333.html

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renault logan, нато, себастьян лекорню, украина, франция, россия, сергей лавров, в мире