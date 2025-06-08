Эксперт предположил, почему Киев отказывается забирать тела погибших
Политолог Безпалько: Киев мог отказаться забрать тела из-за страха за имидж
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Руководство Украины по политическим причинам могло отказаться забрать тела погибших военнослужащих ВСУ: для украинских элит, рассматривавших переговоры в Стамбуле как способ принудить Россию к перемирию, реализовать договоренность с Москвой - это удар по имиджу, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
"Это политическая причина - окажется, что в этих переговорах Россия лидирует, формирует предложение, которое Украина вынуждена принимать... Это касается и обмена телами, и обмена пленными. Получается, что переговоры, которые украинскими элитами рассматривались как инструмент для принуждения России к перемирию, бессрочному или долгосрочному, во время которого они смогут провести перевооружение, ротацию, в итоге приводят к удару по имиджу Киева. Россия выступает как гуманное государство, которое заботится об украинских пленных и погибших", - сказал Безпалько РИА Новости.
Кроме того, добавил эксперт, Киев мог сорвать передачу тел погибших и обмен пленными из-за того, что не хочет признавать масштабы своих потерь. Если Россия разом передает такое большое количество тел погибших, это разрушает миф украинской пропаганды о незначительных потерях в ВСУ, пояснил собеседник агентства.
"Вероятно, сыграла роль совокупность причин", - резюмировал политолог.
Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.