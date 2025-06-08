https://ria.ru/20250608/ukraina-2021639487.html

Эксперт предположил, почему Киев отказывается забирать тела погибших

Эксперт предположил, почему Киев отказывается забирать тела погибших - РИА Новости, 08.06.2025

Эксперт предположил, почему Киев отказывается забирать тела погибших

Руководство Украины по политическим причинам могло отказаться забрать тела погибших военнослужащих ВСУ: для украинских элит, рассматривавших переговоры в... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T15:53:00+03:00

2025-06-08T15:53:00+03:00

2025-06-08T16:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

владимир мединский

богдан безпалько

вооруженные силы украины

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Руководство Украины по политическим причинам могло отказаться забрать тела погибших военнослужащих ВСУ: для украинских элит, рассматривавших переговоры в Стамбуле как способ принудить Россию к перемирию, реализовать договоренность с Москвой - это удар по имиджу, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. "Это политическая причина - окажется, что в этих переговорах Россия лидирует, формирует предложение, которое Украина вынуждена принимать... Это касается и обмена телами, и обмена пленными. Получается, что переговоры, которые украинскими элитами рассматривались как инструмент для принуждения России к перемирию, бессрочному или долгосрочному, во время которого они смогут провести перевооружение, ротацию, в итоге приводят к удару по имиджу Киева. Россия выступает как гуманное государство, которое заботится об украинских пленных и погибших", - сказал Безпалько РИА Новости. Кроме того, добавил эксперт, Киев мог сорвать передачу тел погибших и обмен пленными из-за того, что не хочет признавать масштабы своих потерь. Если Россия разом передает такое большое количество тел погибших, это разрушает миф украинской пропаганды о незначительных потерях в ВСУ, пояснил собеседник агентства. Еще одна причина - в случае, если Украина примет тела, властям страны придется осуществлять массовые выплаты семьям погибших, что может негативно сказаться на украинской экономике, считает Безпалько. "Вероятно, сыграла роль совокупность причин", - резюмировал политолог. Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.

https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021564852.html

https://ria.ru/20250603/mironov-2020684791.html

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россия

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украина, россия, киев, владимир мединский, богдан безпалько, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире