Рейтинг@Mail.ru
Три района Курской области остались без света после удара ВСУ по подстанции - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/ukraina-2021639177.html
Три района Курской области остались без света после удара ВСУ по подстанции
Три района Курской области остались без света после удара ВСУ по подстанции - РИА Новости, 08.06.2025
Три района Курской области остались без света после удара ВСУ по подстанции
Рыльский район Курской области, а также частично Глушковский и Кореневский районы остались без электричества после удара ВСУ по подстанции, сообщил врио... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T15:49:00+03:00
2025-06-08T15:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008383703_0:323:2952:1983_1920x0_80_0_0_7f8cfaf15b2000108438b8ec4baa7b81.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Рыльский район Курской области, а также частично Глушковский и Кореневский районы остались без электричества после удара ВСУ по подстанции, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "ВСУ продолжают атаковать объекты гражданской инфраструктуры. Вражеский удар пришёлся по подстанции 110 кВ "Рыльск". Из-за нарушения работы без электричества остался Рыльский район, частично Глушковский и Кореневский — муниципалитеты также запитаны от этой подстанции. Как только позволит оперативная обстановка, подача электричества будет возобновлена! Ситуацию держу на контроле", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html
рыльский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008383703_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_26e753432ef3fdb69f394e1a8cd554bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Три района Курской области остались без света после удара ВСУ по подстанции

Хинштейн: Рыльский, Глушковский и Кореневский районы обесточены после удара ВСУ

© Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Ремонт линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Рыльский район Курской области, а также частично Глушковский и Кореневский районы остались без электричества после удара ВСУ по подстанции, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«
"ВСУ продолжают атаковать объекты гражданской инфраструктуры. Вражеский удар пришёлся по подстанции 110 кВ "Рыльск". Из-за нарушения работы без электричества остался Рыльский район, частично Глушковский и Кореневский — муниципалитеты также запитаны от этой подстанции. Как только позволит оперативная обстановка, подача электричества будет возобновлена! Ситуацию держу на контроле", - написал он в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
За продолжение войны все будут платить Трампу
5 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала