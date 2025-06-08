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Три района Курской области остались без света после удара ВСУ по подстанции
Три района Курской области остались без света после удара ВСУ по подстанции - РИА Новости, 08.06.2025
Три района Курской области остались без света после удара ВСУ по подстанции
Рыльский район Курской области, а также частично Глушковский и Кореневский районы остались без электричества после удара ВСУ по подстанции, сообщил врио... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T15:49:00+03:00
2025-06-08T15:49:00+03:00
2025-06-08T15:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Рыльский район Курской области, а также частично Глушковский и Кореневский районы остались без электричества после удара ВСУ по подстанции, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "ВСУ продолжают атаковать объекты гражданской инфраструктуры. Вражеский удар пришёлся по подстанции 110 кВ "Рыльск". Из-за нарушения работы без электричества остался Рыльский район, частично Глушковский и Кореневский — муниципалитеты также запитаны от этой подстанции. Как только позволит оперативная обстановка, подача электричества будет возобновлена! Ситуацию держу на контроле", - написал он в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Три района Курской области остались без света после удара ВСУ по подстанции
Хинштейн: Рыльский, Глушковский и Кореневский районы обесточены после удара ВСУ