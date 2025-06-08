https://ria.ru/20250608/ukraina-2021639177.html

Три района Курской области остались без света после удара ВСУ по подстанции

Три района Курской области остались без света после удара ВСУ по подстанции - РИА Новости, 08.06.2025

Три района Курской области остались без света после удара ВСУ по подстанции

Рыльский район Курской области, а также частично Глушковский и Кореневский районы остались без электричества после удара ВСУ по подстанции, сообщил врио... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T15:49:00+03:00

2025-06-08T15:49:00+03:00

2025-06-08T15:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

рыльский район

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Рыльский район Курской области, а также частично Глушковский и Кореневский районы остались без электричества после удара ВСУ по подстанции, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "ВСУ продолжают атаковать объекты гражданской инфраструктуры. Вражеский удар пришёлся по подстанции 110 кВ "Рыльск". Из-за нарушения работы без электричества остался Рыльский район, частично Глушковский и Кореневский — муниципалитеты также запитаны от этой подстанции. Как только позволит оперативная обстановка, подача электричества будет возобновлена! Ситуацию держу на контроле", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html

рыльский район

курская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины