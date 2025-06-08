https://ria.ru/20250608/ukraina-2021638805.html

Степашин назвал ошибкой слова о том, что Украина никуда не денется

Степашин назвал ошибкой слова о том, что Украина никуда не денется - РИА Новости, 08.06.2025

Степашин назвал ошибкой слова о том, что Украина никуда не денется

Бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин считает огромной стратегической ошибкой России начала 90-х годов мнение о том, что Украина "никуда не... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T15:46:00+03:00

2025-06-08T15:46:00+03:00

2025-06-08T15:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

западная европа

сергей степашин

павел зарубин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин считает огромной стратегической ошибкой России начала 90-х годов мнение о том, что Украина "никуда не денется", хотя там в то время системно работали западные страны и "все, кому не лень". "Что касается Украины, мы думали, никуда она не денется. Я считаю, это огромная стратегическая ошибка начала 90-х годов: "она никуда не денется, это братский народ, никуда не денется, перебесится". А там работали системно и янки, и Западная Европа, и все, кому не лень", - сказал Степашин журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Он считает, что в тот период Россия могла работать в этом направлении. "Можно было заниматься и можно было искать людей, с которыми нужно было работать, это я вам как бывший директор ФСБ (говорю). Прозевали мы, к сожалению. И потом, видите, за 30 лет, так промыли мозги. Я был в Мариуполе сразу после освобождения и посмотрел книги в школьных библиотеках: ужас. А это русские люди и русский город, это Азов. Поэтому приходится наверстывать упущенное", - добавил Степашин.

https://ria.ru/20250224/ukraina-2001375889.html

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россия, украина, западная европа, сергей степашин, павел зарубин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире