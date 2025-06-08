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Захарова задалась вопросом, лично ли Зеленский решил не забирать тела - РИА Новости, 08.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/ukraina-2021627459.html
Захарова задалась вопросом, лично ли Зеленский решил не забирать тела
Захарова задалась вопросом, лично ли Зеленский решил не забирать тела - РИА Новости, 08.06.2025
Захарова задалась вопросом, лично ли Зеленский решил не забирать тела
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, лично ли Владимир Зеленский решил не забирать тела украинских солдат, или ему запретили РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T14:17:00+03:00
2025-06-08T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
мария захарова
владимир зеленский
владимир мединский
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, лично ли Владимир Зеленский решил не забирать тела украинских солдат, или ему запретили в НАТО. "Это личное решение Зеленского не забирать тела украинцев или кто-то из натовцев запретил?" - написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя сообщение от представителя российской переговорной группы Александра Зорина о том, что РФ ждет от Киева подтверждения того, что передача тел состоится. Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
https://ria.ru/20250608/zelenskiy-2021623211.html
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в мире, россия, украина, киев, мария захарова, владимир зеленский, владимир мединский, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, НАТО
Захарова задалась вопросом, лично ли Зеленский решил не забирать тела

Захарова: неясно, Зеленский решил не забирать тела, или ему запретили в НАТО

© РИА Новости / Евгения НовоженинаМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, лично ли Владимир Зеленский решил не забирать тела украинских солдат, или ему запретили в НАТО.
"Это личное решение Зеленского не забирать тела украинцев или кто-то из натовцев запретил?" - написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя сообщение от представителя российской переговорной группы Александра Зорина о том, что РФ ждет от Киева подтверждения того, что передача тел состоится.
Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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Вчера, 13:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевМария ЗахароваВладимир ЗеленскийВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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