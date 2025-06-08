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"Не хочет признавать". На Западе раскрыли, почему Зеленский не забрал тела
"Не хочет признавать". На Западе раскрыли, почему Зеленский не забрал тела - РИА Новости, 08.06.2025
"Не хочет признавать". На Западе раскрыли, почему Зеленский не забрал тела
Отказ Владимира Зеленского забрать тела погибших украинских военных связан с его нежеланием признавать масштабы потерь в ВСУ, заявил британский аналитик... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T09:22:00+03:00
2025-06-08T09:22:00+03:00
2025-06-08T15:32:00+03:00
владимир зеленский
александр меркурис
александр фомин
вооруженные силы украины
youtube
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
киев
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского забрать тела погибших украинских военных связан с его нежеланием признавать масштабы потерь в ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Его престиж (Зеленского. — Прим. ред.) был связан с авантюрой Украины в Курской области. Он не хочет признавать масштабы потерь", — заявил аналитик.В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.В субботу Минобороны сообщило, что передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись. Замглавы ведомства Александр Фомин отметил, что Россия до сих пор не получила согласия Украины на передачу тел военных ВСУ. Глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский призвал украинскую сторону четко соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности. Он также призвал Украину забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли предать их земле.
https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html
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Владимир Зеленский, Александр Меркурис, Александр Фомин, Вооруженные силы Украины, YouTube, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Киев, В мире, Стамбул
"Не хочет признавать". На Западе раскрыли, почему Зеленский не забрал тела
Меркурис: Зеленский отказался забирать тела боевиков, чтобы не признавать потери