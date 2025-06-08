https://ria.ru/20250608/ukraina-2021595125.html

"Не хочет признавать". На Западе раскрыли, почему Зеленский не забрал тела

"Не хочет признавать". На Западе раскрыли, почему Зеленский не забрал тела - РИА Новости, 08.06.2025

"Не хочет признавать". На Западе раскрыли, почему Зеленский не забрал тела

Отказ Владимира Зеленского забрать тела погибших украинских военных связан с его нежеланием признавать масштабы потерь в ВСУ, заявил британский аналитик... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T09:22:00+03:00

2025-06-08T09:22:00+03:00

2025-06-08T15:32:00+03:00

владимир зеленский

александр меркурис

александр фомин

вооруженные силы украины

youtube

украина

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004589471_0:152:3071:1880_1920x0_80_0_0_b57269d7aa6c47380e1dd0219ecf3e1e.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского забрать тела погибших украинских военных связан с его нежеланием признавать масштабы потерь в ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Его престиж (Зеленского. — Прим. ред.) был связан с авантюрой Украины в Курской области. Он не хочет признавать масштабы потерь", — заявил аналитик.В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.В субботу Минобороны сообщило, что передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись. Замглавы ведомства Александр Фомин отметил, что Россия до сих пор не получила согласия Украины на передачу тел военных ВСУ. Глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский призвал украинскую сторону четко соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности. Он также призвал Украину забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли предать их земле.

https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html

https://ria.ru/20250608/zelenskiy-2021586396.html

украина

киев

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, александр меркурис, александр фомин, вооруженные силы украины, youtube, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, киев, в мире, стамбул