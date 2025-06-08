https://ria.ru/20250608/ukraina-2021576431.html

Турецкого блогера не пустили на Украину из-за российского штампа в паспорте

Турецкого блогера не пустили на Украину из-за российского штампа в паспорте - РИА Новости, 08.06.2025

Турецкого блогера не пустили на Украину из-за российского штампа в паспорте

Турецкий тревел-блогер Толга Озтюрк рассказал, что его не пустили на Украину из-за российского штампа в паспорте, он подвергся допросу из-за подозрения в... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T00:16:00+03:00

2025-06-08T00:16:00+03:00

2025-06-08T00:16:00+03:00

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СТАМБУЛ, 8 июн - РИА Новости. Турецкий тревел-блогер Толга Озтюрк рассказал, что его не пустили на Украину из-за российского штампа в паспорте, он подвергся допросу из-за подозрения в шпионаже, следует из видеозаписи, с которой ознакомилось РИА Новости. У Озтюрка почти 47 тысяч подписчиков на YouTube и более 15 тысяч в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Путешественник посетил уже 39 стран, осенью 2023 года он поделился как минимум пятью видеорепортажами по итогам поездки в Россию. Видео из несостоявшейся поездки Озтюрк опубликовал на этой неделе. Блогер отправился с вокзала в Кишиневе в Киев - путь должен был занять 19 часов. В поезд он сел без проблем, но на станции Могилев-Подольский его, оператора Йигита и некоего "китайца" сняли с поезда в 4.00 и отвели в комнату для допроса, рассказал блогер. "Допрос был очень жестким, они сфотографировали меня со всех сторон. Они конфисковали мой телефон, прочитали сообщения в WhatsApp, просмотрели все фотографии в галерее, в том числе снятые в России. Мои видео из России посмотрели на YouTube, потом включили камеру и записали мой допрос. В основном интересовались моим мнением о России. Если бы я ответил неправильно, то это был бы путь в никуда", - рассказал Озтюрк. По его словам, украинским пограничникам он сказал, что "любит Украину и посещал ее уже шесть раз". Тем не менее Озтюрка обыскали военные. "Спустя полтора часа они вновь вызвали меня и сказали, что я "чист", но меня все равно не пустят на Украину. Нас отвезли на военном автомобиле к границе с Молдавией и сказали перейти на молдавскую сторону", - говорит Озтюрк. По его словам, гражданина КНР арестовали, военные отвезли его в неизвестном направлении. Сопровождающий Озтюрка оператор Йигит рассказал, что ему предлагали одному продолжить путешествие по Украине, но он отказался. По словам Йигита, пограничники сообщили о проблеме с паспортом Озтюрка из-за российского штампа, а во время допроса никто не предложил еду или воду. "Я попросил стакан воды на английском, а они мне ответили на украинском. Да, у них сейчас война, но стакан воды могли бы дать", - сказал оператор. В итоге Озтюрк и оператор перешли границу по мосту в 10.00 и оказались в молдавском городе Отачь, у них ушло около шести часов на разбирательства. Судя по продемонстрированному блогером документу об отказе в доступе на Украину, инцидент произошел 18 мая. Озтюрк, уже находясь в Молдавии, рассказал, что допрос вела "очень нервная" девушка и пожилой мужчина, которые не знали английского или отказывались на нем говорить. По словам Озтюрка, его предупреждали о том, что с российским штампом попасть на Украину сложно, но он все же решил попытаться.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250602/storona-2020503260.html

https://ria.ru/20250516/odessa-2017385431.html

https://ria.ru/20250429/rumyniya-2014222327.html

https://ria.ru/20250606/ukraina-2021444812.html

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