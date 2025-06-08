https://ria.ru/20250608/udary-2021611098.html

ВСУ нанесли серию ударов по левобережью Херсонской области

ВСУ нанесли серию ударов по левобережью Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2025

ВСУ нанесли серию ударов по левобережью Херсонской области

Украинские войска нанесли серию ударов по левобережью Херсонской области, ранен один человек, повреждены две электроподстанции, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:26:00+03:00

2025-06-08T11:26:00+03:00

2025-06-08T11:26:00+03:00

херсонская область

владимир сальдо

россия

днепр (река)

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Украинские войска нанесли серию ударов по левобережью Херсонской области, ранен один человек, повреждены две электроподстанции, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "ВСУ продолжали обстреливать мирные населенные пункты левобережья Херсонской области. В Раденске в результате обстрела жилого сектора ранен мужчина 1969 г.р. — осколочное ранение кисти, контузия. Пострадавший госпитализирован", - написал Сальдо. Кроме того, по его словам, повреждены электроподстанции в Верхнем Рогачике и Нижних Серогозах. Соцобъекты работают от резервного питания. Проводятся ремонтно-восстановительные работы. "В Буркутском лесничестве (Скадовский МО) возник лесной пожар на 7,5 га, в Горноставке — возгорание сухой травы (350 квадратных метров). Очаги локализованы", - подчеркнул губернатор. Кроме того, по его словам, под удар ВСУ также попали Алешки, Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Ольгино, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250608/naemnik-2021607839.html

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херсонская область

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днепр (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , владимир сальдо, россия, днепр (река), вооруженные силы украины, происшествия