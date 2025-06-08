Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли серию ударов по левобережью Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/udary-2021611098.html
ВСУ нанесли серию ударов по левобережью Херсонской области
ВСУ нанесли серию ударов по левобережью Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2025
ВСУ нанесли серию ударов по левобережью Херсонской области
Украинские войска нанесли серию ударов по левобережью Херсонской области, ранен один человек, повреждены две электроподстанции, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:26:00+03:00
2025-06-08T11:26:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
россия
днепр (река)
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2d99b470ac597b52db925897740eb79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Украинские войска нанесли серию ударов по левобережью Херсонской области, ранен один человек, повреждены две электроподстанции, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "ВСУ продолжали обстреливать мирные населенные пункты левобережья Херсонской области. В Раденске в результате обстрела жилого сектора ранен мужчина 1969 г.р. — осколочное ранение кисти, контузия. Пострадавший госпитализирован", - написал Сальдо. Кроме того, по его словам, повреждены электроподстанции в Верхнем Рогачике и Нижних Серогозах. Соцобъекты работают от резервного питания. Проводятся ремонтно-восстановительные работы. "В Буркутском лесничестве (Скадовский МО) возник лесной пожар на 7,5 га, в Горноставке — возгорание сухой травы (350 квадратных метров). Очаги локализованы", - подчеркнул губернатор. Кроме того, по его словам, под удар ВСУ также попали Алешки, Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Ольгино, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250608/naemnik-2021607839.html
https://ria.ru/20250608/minoborony-2021609926.html
херсонская область
россия
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c62c949423f247f18ad65b5d6c2b05f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , владимир сальдо, россия, днепр (река), вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли серию ударов по левобережью Херсонской области

ВСУ нанесли серию ударов по левобережью Херсонской области, пострадал человек

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Украинские войска нанесли серию ударов по левобережью Херсонской области, ранен один человек, повреждены две электроподстанции, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"ВСУ продолжали обстреливать мирные населенные пункты левобережья Херсонской области. В Раденске в результате обстрела жилого сектора ранен мужчина 1969 г.р. — осколочное ранение кисти, контузия. Пострадавший госпитализирован", - написал Сальдо.
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Финский наемник на Украине оставил мрачное послание соотечественникам
Вчера, 11:00
Кроме того, по его словам, повреждены электроподстанции в Верхнем Рогачике и Нижних Серогозах. Соцобъекты работают от резервного питания. Проводятся ремонтно-восстановительные работы.
"В Буркутском лесничестве (Скадовский МО) возник лесной пожар на 7,5 га, в Горноставке — возгорание сухой травы (350 квадратных метров). Очаги локализованы", - подчеркнул губернатор.
Кроме того, по его словам, под удар ВСУ также попали Алешки, Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Ольгино, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Рефрижераторы с 1212 телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Россия готова вернуть Украине более шести тысяч тел военных
Вчера, 11:14
 
Херсонская областьВладимир СальдоРоссияДнепр (река)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала