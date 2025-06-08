Министр обороны Израиля приказал не пускать судно с Тунберг в сектор Газа
Глава МО Израиля Кац поручил армии не подпускать к Газе судно с Тунберг на борту
© AP Photo / Salvatore CavalliГрета Тунберг перед посадкой на судно "Мадлен"
© AP Photo / Salvatore Cavalli
Грета Тунберг перед посадкой на судно "Мадлен"
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац распорядился не пускать судно со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг на борту к берегам сектора Газа.
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"Я дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) действовать так, чтобы не допустить "Мадлен" до сектора Газа. Антисемитке Грете и ее друзьям я говорю ясно — вам лучше повернуть назад, потому что до Газы вы не доберетесь", — заявил он, его слова распространила пресс-служба оборонного ведомства.
По словам Каца, Тель-Авив не допустит нарушения морской блокады сектора Газа. Он напомнил, что ее цель — предотвращение передачи оружия палестинскому движению ХАМАС, которое продолжает удерживать израильских заложников.
"Израиль будет пресекать любые попытки прорвать блокаду или оказать помощь террористическим организациям — на море, в воздухе и на суше", — заключил министр.
Парусное судно "Мадлен" сейчас плывет к сектору Газа со стороны Египта. На его борту, помимо Тунберг, находится около десяти пропалестинских активистов, включая актера Лиама Каннингема. Они утверждают, что направляются в анклав с гуманитарной миссией.
По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, судно приблизится к берегам сектора Газа уже в понедельник. Военные могут отбуксировать корабль в израильский порт Ашдод, а самих активистов арестовать. Власти Израиля рассматривают акцию как попытку вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире во время кровопролитного конфликта и гуманитарного кризиса в анклаве.
Перемирие между Израилем и ХАМАС официально закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа. Тем не менее Тель-Авив прекратил поставки электричества на опреснительную установку в анклаве и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
В ночь на 18 марта израильская армия возобновила удары по сектору Газа. Как заявил Нетаньяху, это связано с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Палестинское движение, в свою очередь, подчеркнуло, что заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из анклава.
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