https://ria.ru/20250608/tunberg-2021644628.html

Министр обороны Израиля приказал не пускать судно с Тунберг в сектор Газа

Министр обороны Израиля приказал не пускать судно с Тунберг в сектор Газа - РИА Новости, 08.06.2025

Министр обороны Израиля приказал не пускать судно с Тунберг в сектор Газа

Министр обороны Израиля Исраэль Кац распорядился не пускать судно со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг на борту к берегам сектора Газа. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T16:19:00+03:00

2025-06-08T16:19:00+03:00

2025-06-08T17:27:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац распорядился не пускать судно со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг на борту к берегам сектора Газа."Я дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) действовать так, чтобы не допустить "Мадлен" до сектора Газа. Антисемитке Грете и ее друзьям я говорю ясно — вам лучше повернуть назад, потому что до Газы вы не доберетесь", — заявил он, его слова распространила пресс-служба оборонного ведомства.По словам Каца, Тель-Авив не допустит нарушения морской блокады сектора Газа. Он напомнил, что ее цель — предотвращение передачи оружия палестинскому движению ХАМАС, которое продолжает удерживать израильских заложников."Израиль будет пресекать любые попытки прорвать блокаду или оказать помощь террористическим организациям — на море, в воздухе и на суше", — заключил министр. Парусное судно "Мадлен" сейчас плывет к сектору Газа со стороны Египта. На его борту, помимо Тунберг, находится около десяти пропалестинских активистов, включая актера Лиама Каннингема. Они утверждают, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, судно приблизится к берегам сектора Газа уже в понедельник. Военные могут отбуксировать корабль в израильский порт Ашдод, а самих активистов арестовать. Власти Израиля рассматривают акцию как попытку вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире во время кровопролитного конфликта и гуманитарного кризиса в анклаве.Перемирие между Израилем и ХАМАС официально закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа. Тем не менее Тель-Авив прекратил поставки электричества на опреснительную установку в анклаве и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.В ночь на 18 марта израильская армия возобновила удары по сектору Газа. Как заявил Нетаньяху, это связано с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Палестинское движение, в свою очередь, подчеркнуло, что заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из анклава.

https://ria.ru/20250608/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250607/hamas-2021526037.html

https://ria.ru/20250408/germaniya-2009824004.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, египет, ашдод, исраэль кац, грета тунберг, хамас, флотилия свободы, сектор газа