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Министр обороны Израиля приказал не пускать судно с Тунберг в сектор Газа - РИА Новости, 08.06.2025
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16:19 08.06.2025 (обновлено: 17:27 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/tunberg-2021644628.html
Министр обороны Израиля приказал не пускать судно с Тунберг в сектор Газа
Министр обороны Израиля приказал не пускать судно с Тунберг в сектор Газа - РИА Новости, 08.06.2025
Министр обороны Израиля приказал не пускать судно с Тунберг в сектор Газа
Министр обороны Израиля Исраэль Кац распорядился не пускать судно со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг на борту к берегам сектора Газа. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T16:19:00+03:00
2025-06-08T17:27:00+03:00
в мире
израиль
египет
ашдод
исраэль кац
грета тунберг
хамас
флотилия свободы
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац распорядился не пускать судно со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг на борту к берегам сектора Газа.&quot;Я дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) действовать так, чтобы не допустить &quot;Мадлен&quot; до сектора Газа. Антисемитке Грете и ее друзьям я говорю ясно — вам лучше повернуть назад, потому что до Газы вы не доберетесь&quot;, — заявил он, его слова распространила пресс-служба оборонного ведомства.По словам Каца, Тель-Авив не допустит нарушения морской блокады сектора Газа. Он напомнил, что ее цель — предотвращение передачи оружия палестинскому движению ХАМАС, которое продолжает удерживать израильских заложников."Израиль будет пресекать любые попытки прорвать блокаду или оказать помощь террористическим организациям — на море, в воздухе и на суше", — заключил министр. Парусное судно "Мадлен" сейчас плывет к сектору Газа со стороны Египта. На его борту, помимо Тунберг, находится около десяти пропалестинских активистов, включая актера Лиама Каннингема. Они утверждают, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, судно приблизится к берегам сектора Газа уже в понедельник. Военные могут отбуксировать корабль в израильский порт Ашдод, а самих активистов арестовать. Власти Израиля рассматривают акцию как попытку вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире во время кровопролитного конфликта и гуманитарного кризиса в анклаве.Перемирие между Израилем и ХАМАС официально закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа. Тем не менее Тель-Авив прекратил поставки электричества на опреснительную установку в анклаве и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.В ночь на 18 марта израильская армия возобновила удары по сектору Газа. Как заявил Нетаньяху, это связано с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Палестинское движение, в свою очередь, подчеркнуло, что заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из анклава.
https://ria.ru/20250608/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250607/hamas-2021526037.html
https://ria.ru/20250408/germaniya-2009824004.html
израиль
египет
ашдод
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в мире, израиль, египет, ашдод, исраэль кац, грета тунберг, хамас, флотилия свободы, сектор газа
В мире, Израиль, Египет, Ашдод, Исраэль Кац, Грета Тунберг, ХАМАС, Флотилия Свободы, Сектор Газа
Министр обороны Израиля приказал не пускать судно с Тунберг в сектор Газа

Глава МО Израиля Кац поручил армии не подпускать к Газе судно с Тунберг на борту

© AP Photo / Salvatore CavalliГрета Тунберг перед посадкой на судно "Мадлен"
Грета Тунберг перед посадкой на судно Мадлен - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Salvatore Cavalli
Грета Тунберг перед посадкой на судно "Мадлен"
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац распорядился не пускать судно со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг на борту к берегам сектора Газа.
«

"Я дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) действовать так, чтобы не допустить "Мадлен" до сектора Газа. Антисемитке Грете и ее друзьям я говорю ясно — вам лучше повернуть назад, потому что до Газы вы не доберетесь", — заявил он, его слова распространила пресс-служба оборонного ведомства.

Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
По словам Каца, Тель-Авив не допустит нарушения морской блокады сектора Газа. Он напомнил, что ее цель — предотвращение передачи оружия палестинскому движению ХАМАС, которое продолжает удерживать израильских заложников.
"Израиль будет пресекать любые попытки прорвать блокаду или оказать помощь террористическим организациям — на море, в воздухе и на суше", — заключил министр.
Парусное судно "Мадлен" сейчас плывет к сектору Газа со стороны Египта. На его борту, помимо Тунберг, находится около десяти пропалестинских активистов, включая актера Лиама Каннингема. Они утверждают, что направляются в анклав с гуманитарной миссией.
По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, судно приблизится к берегам сектора Газа уже в понедельник. Военные могут отбуксировать корабль в израильский порт Ашдод, а самих активистов арестовать. Власти Израиля рассматривают акцию как попытку вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире во время кровопролитного конфликта и гуманитарного кризиса в анклаве.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
ХАМАС предостерегло Израиль от попыток освободить заложника силой
7 июня, 16:29
Перемирие между Израилем и ХАМАС официально закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа. Тем не менее Тель-Авив прекратил поставки электричества на опреснительную установку в анклаве и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
В ночь на 18 марта израильская армия возобновила удары по сектору Газа. Как заявил Нетаньяху, это связано с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Палестинское движение, в свою очередь, подчеркнуло, что заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из анклава.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Германию возглавит Грета Тунберг. Осталось убрать Трампа
8 апреля, 08:00
 
В миреИзраильЕгипетАшдодИсраэль КацГрета ТунбергХАМАСФлотилия СвободыСектор Газа
 
 
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