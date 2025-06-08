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Еще в трех украинских областях объявили воздушную тревогу
Еще в трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.06.2025
Еще в трех украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой и Ровненской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T23:56:00+03:00
2025-06-08T23:56:00+03:00
2025-06-08T23:56:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой и Ровненской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.. По данным ресурса, тревога в Житомирской области была объявлена в 22.12 мск, в Хмельницкой - в 23.28 мск, в Ровненской – в 23.42 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкий (город), Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Еще в трех украинских областях объявили воздушную тревогу
Житомирская, Хмельницкая и Ровненская области Украины объявили воздушную тревогу