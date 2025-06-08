Трамп уязвим для звонков мошенников, пишет Axios
Axios: администрация Трампа уязвима для звонков мошенников и иностранных агентов
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его администрация, предпочитающие общаться с помощью личных телефонов, беспрецедентно уязвимы для звонков телефонных мошенников или агентов иностранных разведок, пишет портал Axios.
По данным портала, Трамп и его администрация предпочитают общаться, используя свои личные мобильные устройства.
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"Это делает администрацию беспрецедентно уязвимой для типичных мошеннических схем, таких как телефонные розыгрыши и попытки выдать себя за других лиц... нет гарантии, что мошенник, самозванец или даже агент иностранной разведки не сможет пообщаться с президентом", - говорится в публикации.
При этом директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, чьи слова приводит портал, подчеркнула, что привычка общаться с помощью личного телефона делает Трампа наиболее "прозрачным" и открытым президентом в американской истории.
Axios же выражает мнение, что на текущий момент безопасность не является приоритетом для Белого дома, в отличие от скорости и удобства коммуникации, что открывает возможности для обмана и манипуляций на высших уровнях власти.