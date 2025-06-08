https://ria.ru/20250608/tramp-2021651476.html

Трамп уязвим для звонков мошенников, пишет Axios

Трамп уязвим для звонков мошенников, пишет Axios - РИА Новости, 08.06.2025

Трамп уязвим для звонков мошенников, пишет Axios

Президент США Дональд Трамп и его администрация, предпочитающие общаться с помощью личных телефонов, беспрецедентно уязвимы для звонков телефонных мошенников... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T17:41:00+03:00

2025-06-08T17:41:00+03:00

2025-06-08T17:41:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его администрация, предпочитающие общаться с помощью личных телефонов, беспрецедентно уязвимы для звонков телефонных мошенников или агентов иностранных разведок, пишет портал Axios. По данным портала, Трамп и его администрация предпочитают общаться, используя свои личные мобильные устройства. "Это делает администрацию беспрецедентно уязвимой для типичных мошеннических схем, таких как телефонные розыгрыши и попытки выдать себя за других лиц... нет гарантии, что мошенник, самозванец или даже агент иностранной разведки не сможет пообщаться с президентом", - говорится в публикации. При этом директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, чьи слова приводит портал, подчеркнула, что привычка общаться с помощью личного телефона делает Трампа наиболее "прозрачным" и открытым президентом в американской истории. Axios же выражает мнение, что на текущий момент безопасность не является приоритетом для Белого дома, в отличие от скорости и удобства коммуникации, что открывает возможности для обмана и манипуляций на высших уровнях власти.

https://ria.ru/20250608/tramp-2021610960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт