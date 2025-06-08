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Трамп уязвим для звонков мошенников, пишет Axios - РИА Новости, 08.06.2025
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17:41 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/tramp-2021651476.html
Трамп уязвим для звонков мошенников, пишет Axios
Трамп уязвим для звонков мошенников, пишет Axios - РИА Новости, 08.06.2025
Трамп уязвим для звонков мошенников, пишет Axios
Президент США Дональд Трамп и его администрация, предпочитающие общаться с помощью личных телефонов, беспрецедентно уязвимы для звонков телефонных мошенников... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T17:41:00+03:00
2025-06-08T17:41:00+03:00
в мире
технологии
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его администрация, предпочитающие общаться с помощью личных телефонов, беспрецедентно уязвимы для звонков телефонных мошенников или агентов иностранных разведок, пишет портал Axios. По данным портала, Трамп и его администрация предпочитают общаться, используя свои личные мобильные устройства. "Это делает администрацию беспрецедентно уязвимой для типичных мошеннических схем, таких как телефонные розыгрыши и попытки выдать себя за других лиц... нет гарантии, что мошенник, самозванец или даже агент иностранной разведки не сможет пообщаться с президентом", - говорится в публикации. При этом директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, чьи слова приводит портал, подчеркнула, что привычка общаться с помощью личного телефона делает Трампа наиболее "прозрачным" и открытым президентом в американской истории. Axios же выражает мнение, что на текущий момент безопасность не является приоритетом для Белого дома, в отличие от скорости и удобства коммуникации, что открывает возможности для обмана и манипуляций на высших уровнях власти.
https://ria.ru/20250608/tramp-2021610960.html
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп уязвим для звонков мошенников, пишет Axios

Axios: администрация Трампа уязвима для звонков мошенников и иностранных агентов

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его администрация, предпочитающие общаться с помощью личных телефонов, беспрецедентно уязвимы для звонков телефонных мошенников или агентов иностранных разведок, пишет портал Axios.
По данным портала, Трамп и его администрация предпочитают общаться, используя свои личные мобильные устройства.
«
"Это делает администрацию беспрецедентно уязвимой для типичных мошеннических схем, таких как телефонные розыгрыши и попытки выдать себя за других лиц... нет гарантии, что мошенник, самозванец или даже агент иностранной разведки не сможет пообщаться с президентом", - говорится в публикации.
При этом директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, чьи слова приводит портал, подчеркнула, что привычка общаться с помощью личного телефона делает Трампа наиболее "прозрачным" и открытым президентом в американской истории.
Axios же выражает мнение, что на текущий момент безопасность не является приоритетом для Белого дома, в отличие от скорости и удобства коммуникации, что открывает возможности для обмана и манипуляций на высших уровнях власти.
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В миреТехнологииСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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