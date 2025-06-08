https://ria.ru/20250608/tramp-2021634377.html

Конфликт Трампа и Маска был неизбежен, пишут СМИ

Конфликт Трампа и Маска был неизбежен, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2025

Конфликт Трампа и Маска был неизбежен, пишут СМИ

Конфликт президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска был неизбежен, но в Вашингтоне не думали, что он будет так быстро, пишет... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T15:17:00+03:00

2025-06-08T15:17:00+03:00

2025-06-08T15:17:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Конфликт президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска был неизбежен, но в Вашингтоне не думали, что он будет так быстро, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник. "(Ссора мужчин - ред.) была неизбежна, но я не думал, что она будет так быстро или такой острой", - приводит издание слова неназванного руководителя технологического сектора, работающего в Вашингтоне. По данным издания, в Кремниевой долине говорят, что не удивлены внезапному разрыву. Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и расходах. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.

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