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Конфликт Трампа и Маска был неизбежен, пишут СМИ
Конфликт Трампа и Маска был неизбежен, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2025
Конфликт Трампа и Маска был неизбежен, пишут СМИ
Конфликт президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска был неизбежен, но в Вашингтоне не думали, что он будет так быстро, пишет... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T15:17:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Конфликт президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска был неизбежен, но в Вашингтоне не думали, что он будет так быстро, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник. "(Ссора мужчин - ред.) была неизбежна, но я не думал, что она будет так быстро или такой острой", - приводит издание слова неназванного руководителя технологического сектора, работающего в Вашингтоне. По данным издания, в Кремниевой долине говорят, что не удивлены внезапному разрыву. Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и расходах. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Илон Маск, Конфликт Трампа и Маска
Конфликт Трампа и Маска был неизбежен, пишут СМИ
WP: в Вашингтоне не думали, что конфликт Трампа и Маска будет таким быстрым