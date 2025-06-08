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Конфликт Трампа и Маска был неизбежен, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2025
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15:17 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/tramp-2021634377.html
Конфликт Трампа и Маска был неизбежен, пишут СМИ
Конфликт Трампа и Маска был неизбежен, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2025
Конфликт Трампа и Маска был неизбежен, пишут СМИ
Конфликт президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска был неизбежен, но в Вашингтоне не думали, что он будет так быстро, пишет... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T15:17:00+03:00
2025-06-08T15:17:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
илон маск
конфликт трампа и маска
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Конфликт президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска был неизбежен, но в Вашингтоне не думали, что он будет так быстро, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник. "(Ссора мужчин - ред.) была неизбежна, но я не думал, что она будет так быстро или такой острой", - приводит издание слова неназванного руководителя технологического сектора, работающего в Вашингтоне. По данным издания, в Кремниевой долине говорят, что не удивлены внезапному разрыву. Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и расходах. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Илон Маск, Конфликт Трампа и Маска
Конфликт Трампа и Маска был неизбежен, пишут СМИ

WP: в Вашингтоне не думали, что конфликт Трампа и Маска будет таким быстрым

© AP Photo / Evan VucciИлон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Илон Маск и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Конфликт президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска был неизбежен, но в Вашингтоне не думали, что он будет так быстро, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник.
"(Ссора мужчин - ред.) была неизбежна, но я не думал, что она будет так быстро или такой острой", - приводит издание слова неназванного руководителя технологического сектора, работающего в Вашингтоне.
По данным издания, в Кремниевой долине говорят, что не удивлены внезапному разрыву.
Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и расходах. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.
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В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампИлон МаскКонфликт Трампа и Маска
 
 
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