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В США протестующим запретят носить маски из-за беспорядков в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 08.06.2025
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10:21 08.06.2025 (обновлено: 14:52 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/tramp-2021601417.html
В США протестующим запретят носить маски из-за беспорядков в Лос-Анджелесе
В США протестующим запретят носить маски из-за беспорядков в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 08.06.2025
В США протестующим запретят носить маски из-за беспорядков в Лос-Анджелесе
Президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Лос-Анджелесе заявил, что на акциях в стране запретят носить маски. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T10:21:00+03:00
2025-06-08T14:52:00+03:00
в мире
лос-анджелес
калифорния
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дональд трамп
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Лос-Анджелесе заявил, что на акциях в стране запретят носить маски. "Маски перестанут быть разрешены к ношению во время протестов с настоящего момента. Что приходится скрывать этим людям и почему?" — написал он на своей странице в соцсети Truth Social. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегалов в центре Лос-Анджелеса ранее перерос в стычки с протестующими. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии. В свою очередь, министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность переброски в город морской пехоты.В день инаугурации, 20 января, президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента Соединенных Штатов пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за положения на южной границе Штатов.Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, Трамп неоднократно подвергал ее нападкам. В минувшем месяце он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия в соревнованиях спортсмена-трансгендера. Ранее администрация уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму 126,4 миллиона долларов и раскритиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.В субботу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат откажется от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны Вашингтона.
https://ria.ru/20250508/nju-jork-2015780963.html
https://ria.ru/20250603/trump-2020658429.html
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Протесты в США после арестов нелегальных мигрантов
Протесты в США после арестов нелегальных мигрантов
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в мире, лос-анджелес, калифорния, сша, дональд трамп, гэвин ньюсом
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, США, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом
В США протестующим запретят носить маски из-за беспорядков в Лос-Анджелесе

Трамп заявил, что на акциях протеста в США запретят носить маски

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Лос-Анджелесе заявил, что на акциях в стране запретят носить маски.
«
"Маски перестанут быть разрешены к ношению во время протестов с настоящего момента. Что приходится скрывать этим людям и почему?" — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.
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8 мая, 13:41
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегалов в центре Лос-Анджелеса ранее перерос в стычки с протестующими. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии. В свою очередь, министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность переброски в город морской пехоты.
В день инаугурации, 20 января, президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента Соединенных Штатов пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за положения на южной границе Штатов.
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В субботу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат откажется от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны Вашингтона.
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В миреЛос-АнджелесКалифорнияСШАДональд ТрампГэвин Ньюсом
 
 
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