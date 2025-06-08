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Трамп дал Вэнсу совет насчет Маска - РИА Новости, 08.06.2025
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06:38 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/tramp-2021588786.html
Трамп дал Вэнсу совет насчет Маска
Трамп дал Вэнсу совет насчет Маска - РИА Новости, 08.06.2025
Трамп дал Вэнсу совет насчет Маска
Президент США Дональд Трамп посоветовал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу воздержаться от критики предпринимателя Илона Маска ради того, чтобы оставить ему... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T06:38:00+03:00
2025-06-08T06:38:00+03:00
в мире
сша
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илон маск
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу воздержаться от критики предпринимателя Илона Маска ради того, чтобы оставить ему возможность возвращения, сообщает американская газета The Washington Post."Трамп не хотел, чтобы резкий ответ Вэнса обострил ситуацию — стратегия, которая оставляла возможность для того, чтобы вновь навести мосты", — говорится в материале.Как утверждает источник издания, Трамп сказал Вэнсу "быть дипломатичным в том, как он ведет себя публично", чтобы тот осторожнее высказывался по поводу Маска в социальных сетях.Как напоминает агентство Блумберг, Маск поддержал Трампа и Вэнса на выборах 2024 года, а затем возглавил новое ведомство по повышению эффективности государственного управления. Однако инициированная им программа сокращения бюджетных расходов, как признают в администрации США, пока не принесла ожидаемых результатов.Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики со стороны бизнесмена в адрес законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.По данным источника Блумберг, знакомого с ситуацией, президент США лично призвал Вэнса занять сдержанную позицию в отношении Маска перед записью подкаста. При этом сам Вэнс подчеркнул, что не считает разлад между Трампом и Маском необратимым.
https://ria.ru/20250521/tramp-2018272498.html
https://ria.ru/20250608/ssha-2021583992.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Конфликт Трампа и Маска
Трамп дал Вэнсу совет насчет Маска

WP: Трамп запретил Вэнсу критиковать Маска, чтобы не сжечь все мосты

© Getty Images / Kayla BartkowskiВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Getty Images / Kayla Bartkowski
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу воздержаться от критики предпринимателя Илона Маска ради того, чтобы оставить ему возможность возвращения, сообщает американская газета The Washington Post.
"Трамп не хотел, чтобы резкий ответ Вэнса обострил ситуацию — стратегия, которая оставляла возможность для того, чтобы вновь навести мосты", — говорится в материале.
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Как утверждает источник издания, Трамп сказал Вэнсу "быть дипломатичным в том, как он ведет себя публично", чтобы тот осторожнее высказывался по поводу Маска в социальных сетях.
Как напоминает агентство Блумберг, Маск поддержал Трампа и Вэнса на выборах 2024 года, а затем возглавил новое ведомство по повышению эффективности государственного управления. Однако инициированная им программа сокращения бюджетных расходов, как признают в администрации США, пока не принесла ожидаемых результатов.
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Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики со стороны бизнесмена в адрес законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.
По данным источника Блумберг, знакомого с ситуацией, президент США лично призвал Вэнса занять сдержанную позицию в отношении Маска перед записью подкаста. При этом сам Вэнс подчеркнул, что не считает разлад между Трампом и Маском необратимым.
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