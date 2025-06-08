https://ria.ru/20250608/tramp-2021588786.html

Трамп дал Вэнсу совет насчет Маска

Трамп дал Вэнсу совет насчет Маска - РИА Новости, 08.06.2025

Трамп дал Вэнсу совет насчет Маска

Президент США Дональд Трамп посоветовал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу воздержаться от критики предпринимателя Илона Маска ради того, чтобы оставить ему... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T06:38:00+03:00

2025-06-08T06:38:00+03:00

2025-06-08T06:38:00+03:00

в мире

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конфликт трампа и маска

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу воздержаться от критики предпринимателя Илона Маска ради того, чтобы оставить ему возможность возвращения, сообщает американская газета The Washington Post."Трамп не хотел, чтобы резкий ответ Вэнса обострил ситуацию — стратегия, которая оставляла возможность для того, чтобы вновь навести мосты", — говорится в материале.Как утверждает источник издания, Трамп сказал Вэнсу "быть дипломатичным в том, как он ведет себя публично", чтобы тот осторожнее высказывался по поводу Маска в социальных сетях.Как напоминает агентство Блумберг, Маск поддержал Трампа и Вэнса на выборах 2024 года, а затем возглавил новое ведомство по повышению эффективности государственного управления. Однако инициированная им программа сокращения бюджетных расходов, как признают в администрации США, пока не принесла ожидаемых результатов.Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики со стороны бизнесмена в адрес законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.По данным источника Блумберг, знакомого с ситуацией, президент США лично призвал Вэнса занять сдержанную позицию в отношении Маска перед записью подкаста. При этом сам Вэнс подчеркнул, что не считает разлад между Трампом и Маском необратимым.

https://ria.ru/20250521/tramp-2018272498.html

https://ria.ru/20250608/ssha-2021583992.html

https://ria.ru/20250608/mask-2021578995.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска