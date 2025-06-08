Рейтинг@Mail.ru
Британский фотограф получил пулевое ранение на протесте в США, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 08.06.2025 (обновлено: 23:17 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/times-2021678930.html
Британский фотограф получил пулевое ранение на протесте в США, пишут СМИ
Британский фотограф получил пулевое ранение на протесте в США, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2025
Британский фотограф получил пулевое ранение на протесте в США, пишут СМИ
Британский фотограф Ник Стерн получил пулевое ранение в ногу на протесте в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США, его прооперировали, сообщает... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T22:39:00+03:00
2025-06-08T23:17:00+03:00
в мире
лос-анджелес
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021672397_0:524:2560:1964_1920x0_80_0_0_676eaf9a77150ade2cad8fec9ad88e5f.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Британский фотограф Ник Стерн получил пулевое ранение в ногу на протесте в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США, его прооперировали, сообщает газета Times, которому фотограф дал интервью."Предполагается, что они должны стрелять в землю перед людьми, а не целенаправленно по отдельным людям - но он (выстрел - ред.) был сделан прямо в меня. В тот момент не было никакой толпы, которую нужно было разогнать, я не могу объяснить, почему они вообще стреляли", - заявил фотограф газете.По данным газеты, врачи полагают, что Стерн был ранен в бедро высокоскоростной "губчатой пулей" калибра 14 миллиметров.
https://ria.ru/20250608/ssha-2021667406.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021672397_0:128:2560:2048_1920x0_80_0_0_8e7acb241f8182553ae6823aa8972b84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес, сша
В мире, Лос-Анджелес, США
Британский фотограф получил пулевое ранение на протесте в США, пишут СМИ

Times: британский фотограф получил пулевое ранение на протесте в Лос-Анджелесе

© Getty Images / Anadolu/Taurat HossainПротесты против миграционной политики президента Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
Протесты против миграционной политики президента Дональда Трампа в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Getty Images / Anadolu/Taurat Hossain
Протесты против миграционной политики президента Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Британский фотограф Ник Стерн получил пулевое ранение в ногу на протесте в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США, его прооперировали, сообщает газета Times, которому фотограф дал интервью.
"Предполагается, что они должны стрелять в землю перед людьми, а не целенаправленно по отдельным людям - но он (выстрел - ред.) был сделан прямо в меня. В тот момент не было никакой толпы, которую нужно было разогнать, я не могу объяснить, почему они вообще стреляли", - заявил фотограф газете.
По данным газеты, врачи полагают, что Стерн был ранен в бедро высокоскоростной "губчатой пулей" калибра 14 миллиметров.
Протесты в США после арестов нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Армия США подтвердила размещение сил Нацгвардии в Лос-Анджелесе
Вчера, 20:34
 
В миреЛос-АнджелесСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала