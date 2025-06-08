https://ria.ru/20250608/times-2021678930.html

Британский фотограф получил пулевое ранение на протесте в США, пишут СМИ

Британский фотограф получил пулевое ранение на протесте в США, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2025

Британский фотограф получил пулевое ранение на протесте в США, пишут СМИ

Британский фотограф Ник Стерн получил пулевое ранение в ногу на протесте в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США, его прооперировали, сообщает... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T22:39:00+03:00

2025-06-08T22:39:00+03:00

2025-06-08T23:17:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Британский фотограф Ник Стерн получил пулевое ранение в ногу на протесте в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США, его прооперировали, сообщает газета Times, которому фотограф дал интервью."Предполагается, что они должны стрелять в землю перед людьми, а не целенаправленно по отдельным людям - но он (выстрел - ред.) был сделан прямо в меня. В тот момент не было никакой толпы, которую нужно было разогнать, я не могу объяснить, почему они вообще стреляли", - заявил фотограф газете.По данным газеты, врачи полагают, что Стерн был ранен в бедро высокоскоростной "губчатой пулей" калибра 14 миллиметров.

https://ria.ru/20250608/ssha-2021667406.html

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в мире, лос-анджелес, сша