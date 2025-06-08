https://ria.ru/20250608/tela-2021674066.html

Ливанский журналист назвал причину отказа Киева от тел солдат ВСУ

Ливанский журналист назвал причину отказа Киева от тел солдат ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025

Ливанский журналист назвал причину отказа Киева от тел солдат ВСУ

Ливанский журналист телеканала Al Mayadeen Шаето Мусаллам после осмотра рефрижератора с телами ликвидированных солдат ВСУ заявил РИА Новости, что киевский режим РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T21:27:00+03:00

2025-06-08T21:27:00+03:00

2025-06-08T21:27:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ливанский журналист телеканала Al Mayadeen Шаето Мусаллам после осмотра рефрижератора с телами ликвидированных солдат ВСУ заявил РИА Новости, что киевский режим не хочет их возвращения, чтобы скрывать правду и избежать волнений среди их семей, а также украсть деньги, которые им положены в качестве выплат. Ранее иностранные журналисты приехали в Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне. "(Украина отказалась от гуманитарных договоренностей - ред.) по двум причинам. Одна не важная: чтобы избежать волнения и возмущения родителей жертв, которые погибли из-за этой войны, которую устроили Зеленский и его коллеги из англосаксонских (стран - ред.). Это первое. А вторая - для того, чтобы не платить деньги, которые он должен им платить за то, что они погибли. Хотят воровать, хотят скрывать эту правду. Вот эти две причины: скрывать и воровать", - заявил Мусаллам агентству. Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Мединский также сообщил, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что РФ в полной готовности к работе.

https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html

https://ria.ru/20250608/tela-2021604733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, брянская область, владимир мединский, вооруженные силы украины