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Ливанский журналист назвал причину отказа Киева от тел солдат ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025
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21:27 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/tela-2021674066.html
Ливанский журналист назвал причину отказа Киева от тел солдат ВСУ
Ливанский журналист назвал причину отказа Киева от тел солдат ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025
Ливанский журналист назвал причину отказа Киева от тел солдат ВСУ
Ливанский журналист телеканала Al Mayadeen Шаето Мусаллам после осмотра рефрижератора с телами ликвидированных солдат ВСУ заявил РИА Новости, что киевский режим РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T21:27:00+03:00
2025-06-08T21:27:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ливанский журналист телеканала Al Mayadeen Шаето Мусаллам после осмотра рефрижератора с телами ликвидированных солдат ВСУ заявил РИА Новости, что киевский режим не хочет их возвращения, чтобы скрывать правду и избежать волнений среди их семей, а также украсть деньги, которые им положены в качестве выплат. Ранее иностранные журналисты приехали в Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне. "(Украина отказалась от гуманитарных договоренностей - ред.) по двум причинам. Одна не важная: чтобы избежать волнения и возмущения родителей жертв, которые погибли из-за этой войны, которую устроили Зеленский и его коллеги из англосаксонских (стран - ред.). Это первое. А вторая - для того, чтобы не платить деньги, которые он должен им платить за то, что они погибли. Хотят воровать, хотят скрывать эту правду. Вот эти две причины: скрывать и воровать", - заявил Мусаллам агентству. Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Мединский также сообщил, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что РФ в полной готовности к работе.
https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html
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в мире, украина, россия, брянская область, владимир мединский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Брянская область, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Ливанский журналист назвал причину отказа Киева от тел солдат ВСУ

Журналист Мусаллам: Киев не забирает тела солдат, чтобы скрыть правду и воровать

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ливанский журналист телеканала Al Mayadeen Шаето Мусаллам после осмотра рефрижератора с телами ликвидированных солдат ВСУ заявил РИА Новости, что киевский режим не хочет их возвращения, чтобы скрывать правду и избежать волнений среди их семей, а также украсть деньги, которые им положены в качестве выплат.
Ранее иностранные журналисты приехали в Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Просто сволочи и твари: этому нет ни объяснения, ни прощения
7 июня, 18:02
«
"(Украина отказалась от гуманитарных договоренностей - ред.) по двум причинам. Одна не важная: чтобы избежать волнения и возмущения родителей жертв, которые погибли из-за этой войны, которую устроили Зеленский и его коллеги из англосаксонских (стран - ред.). Это первое. А вторая - для того, чтобы не платить деньги, которые он должен им платить за то, что они погибли. Хотят воровать, хотят скрывать эту правду. Вот эти две причины: скрывать и воровать", - заявил Мусаллам агентству.
Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Мединский также сообщил, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что РФ в полной готовности к работе.
Осмотр рефрижераторов с телами солдат ВСУ иностранными журналистами в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ
Вчера, 10:39
 
В миреУкраинаРоссияБрянская областьВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
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