https://ria.ru/20250608/tela-2021610211.html

Минобороны назвало возвращение тел военных Украине гуманитарной акцией

Минобороны назвало возвращение тел военных Украине гуманитарной акцией - РИА Новости, 08.06.2025

Минобороны назвало возвращение тел военных Украине гуманитарной акцией

Инициатива по возвращению украинской стороне тел погибших солдат является сугубо гуманитарной акцией, а не политизированным решением, сообщил представитель... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:15:00+03:00

2025-06-08T11:15:00+03:00

2025-06-08T11:42:00+03:00

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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - РИА Новости. Инициатива по возвращению украинской стороне тел погибших солдат является сугубо гуманитарной акцией, а не политизированным решением, сообщил представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Александр Зорин."Каких-либо других комментариев в части, касающейся полемики о том, что это политизированное решение, у меня нет. Это сугубо гуманитарная акция", - сказал Зорин.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену пленными. По данным ведомства, колонна с 1212 телами погибших уже прибыла в район обмена.Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.

https://ria.ru/20250608/tramp-2021610960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия