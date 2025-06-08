Минобороны назвало возвращение тел военных Украине гуманитарной акцией
МО: возвращение тел военных Украине не является политизированным решением
© РИА НовостиИностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ под Брянском
© РИА Новости
Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ под Брянском
Читать ria.ru в
БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - РИА Новости. Инициатива по возвращению украинской стороне тел погибших солдат является сугубо гуманитарной акцией, а не политизированным решением, сообщил представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Александр Зорин.
"Каких-либо других комментариев в части, касающейся полемики о том, что это политизированное решение, у меня нет. Это сугубо гуманитарная акция", - сказал Зорин.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену пленными. По данным ведомства, колонна с 1212 телами погибших уже прибыла в район обмена.
Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.